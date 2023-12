Ehrenmedaille der WKOÖ zum 30-jährigen Unternehmerjubiläum an Dragan Valentic

Anlässlich eines Besuches im Boutiquehotel Valentino wurde die hohe Auszeichnung persönlich von WKO-Grieskirchen-Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser, an Dragan und Elena Valentic überreicht.

Dragan Valentic startete vor 30 Jahren mit einer Pizzeria in Bad Schallerbach, seit dem Jahr 1998 ist er am jetzigen Standort in der Trattnachzeile. Im Jahr 2015 starteten die beiden mit dem Boutiquehotel voll durch. Seit dem Vorjahr gibt es für die Hotelgäste auch einen sehr schönen Wellness-Bereich.

Sehr stolz sind die beiden auch auf die sehr gute Auslastung im Restaurant. Knapp 150 Gäste finden im Restaurant Platz und 60 im Freien auf den Terrassen. 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste.

© Mahringer Hans Moser, Dragan und Elena Valentic, Günther Baschinger (v. l.).

„Meine Mitarbeiterinnen und ich sind seit Jahrzehnten ein tolles Team und wir werden weiterhin unser Bestes geben, damit unsere Gäste zufrieden unser Hotel und Gastro-Lokal verlassen und bald wiederkommen!“, ist Valentic voll motiviert für die Zukunft.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Unternehmen, diese stehen für Qualität und Innovation! Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen weiter steigt“, sind sich Baschinger und Moser einig.