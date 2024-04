ineo ist ein „Must-have“ für Betriebe mit vorbildlicher Lehrlingsausbildung

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich ist heuer erneut auf der Suche nach den Top-Lehrbetrieben im Bundesland. Die ineo-Auszeichnung zum vorbildlichen Lehrbetrieb wird mittlerweile zum elften Mal verliehen. „Über 1000 oberösterreichische Lehrbetriebe wurden in den letzten zehn Jahren bereits zertifiziert. Diese Unternehmen führen das Gütesiegel, das stellvertretend für hohe Qualität und enormes Engagement in der Lehrlingsausbildung steht“, zieht Präsidentin Doris Hummer eine erfreuliche Bilanz zu dieser WKOÖ-Initiative.



Vergabe in 4 Kategorien

In vier aussagekräftigen Kategorien werden über die Auszeichnung hinaus außerordentliche Ausbildungsziele speziell hervorgehoben. So holt die WKOÖ auch heuer wieder besonders innovative, nachhaltige, engagierte und orientierte Lehrbetriebe vor den Vorhang und prämiert diese mit den heiß begehrten Sonder-Awards.



Innovation: besonders engagiert in den Bereichen Digitalisierung, neuen Ausbildungsformen, fortschrittlichen Lerntechniken/Lernbehelfen, Investitionen und innovativer Ausstattung

Nachhaltigkeit: beinhaltet vor allem die betriebliche Karriereleiter, Traditionen, Mitarbeiterbindung und zusätzliche Aus- und Weiterbildung

Engagement: insbesondere beim Thema Lehre mit Migration, Lehre mit Behinderung, in der Gesundheitsvorsorge und der Integration im Betrieb

Orientierung: außerordentliches Augenmerk auf geschlechtsunabhängige Ausbildung, Ausbildungsmarketing & Lehrlingssuche, Entwicklung der Lehrlingsausbildung und auf Ausbildungsperspektiven (während und nach der Lehrlingsausbildung)



„Gerade in einer Zeit, in der sich die Suche nach Fachkräften immer schwieriger gestaltet, ist das ineo-Gütesiegel für Oberösterreichs Lehrbetriebe die Chance, sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen, denn die Fachkräfte von morgen werden nicht einfach geboren, sie werden ausgebildet!“, betont WKOÖ-Präsidentin Hummer.



Bis 30. Juni besteht die Möglichkeit einer Einreichung zur Zertifizierung. Eine Bewerbung erfolgt per Mail unter ineo@wkooe.at mit den Anträgen auf wko.at/ooe/lehre/ineo--vorbildlicher-lehrbetrieb