Photovoltaikanlage als Dachersatz

Die Endorado GmbH aus Haag am Hausruck – 2016 gegründet – hat sich vom Pionier zum Vorreiter in der dachintegrierten Photovoltaik für Gewerbe und Landwirtschaft in OÖ entwickelt. „Anfangs waren die Herausforderungen groß. Die Technologie stand noch in den Kinderschuhen und der Markt war skeptisch“, so die Brüder und Geschäftsführer Alexander und Friedrich Rabengruber.

Friedrich bringt jahrelange Erfahrung als Dachdecker und Spengler mit dem Spezialgebiet Glasbauten mit sich. Er bedauerte es immer, wenn er ein neues Dach verlegt hatte und eine große Fläche davon mit einer PV-Anlage verdeckt wurde. So kam er auf die Idee, die PV-Anlage mit dem verlegten Dach zu integrieren. Sein Bruder Alexander, der Ingenieur, der jahrelange Erfahrung im Energiesektor gesammelt hat, fing diesen Gedanken begeistert auf. Bei vielen Dächern wird eine große PV-Anlage verlegt, sodass das Dach gar nicht mehr sichtbar ist. „Wofür dann Geld für die Dachdeckung ausgeben?“, so die beiden Brüder.

Lichtdurchlässige Anlagen

Eine Variante im Angebot von Endorado sind lichtdurchlässige Photovoltaikdächer, die sich vor allem für Lagerhallen, Flugdächer oder Carports eignen. Für Hallen, in denen Trocknungsprozesse ablaufen, z.B. für Holz bzw. für die Unterstützung der Heizung ist auch eine Warmluftabsaugung unter den PV-Modulen möglich.

Die Erfolgsstory geht weiter: 2020 erfolgte der Markteintritt in Deutschland, ganz aktuell wurde der „PV-Carport“ präsentiert und ein neues Vertriebssystem über die Dachdecker steht in der Startlöchern.

www.endorado.at





© Endorado

© Endorado

© Endorado