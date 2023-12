Unverpackt einkaufen

„Wir bauen ein Netzwerk von Unverpackt-Stationen auf. Diese Stationen stellen wir Kaufleuten von Spar, Unimarkt, Nah & Frisch, Billa und Adeg kostenlos zur Verfügung. Weiters liefern wir die rund 200 Bio-Produkte dazu und erbringen einen Dienstleistungskatalog in Form von Merchandising“, erzählt Thomas Pflügl, Geschäftsführer von eWaste mit Sitz in Linz über sein Unternehmen. Rund 7000 Stationen befinden sich aktuell in ganz Europa. In Österreich sind derzeit 100 in Betrieb. Zwischen 30 und 40 solcher Stationen stehen in Oberösterreich. Zu den Produkten gehören unter anderem Trockenfrüchte, Nüsse, Saaten, Snacks, Backzutaten, Toppings, Kaffee, Tee, Nudeln und Reis.

Nachhaltigkeit stärken

Mit den Stationen will der Unternehmer gegen die Müllproduktion vorgehen. „Durch unsere Strategie erhält der Händler die Möglichkeit, verstärkt ein Produkt anzubieten, das nachhaltig ist, Müll einspart und einen hochwertigen Genuss darstellt. Insbesondere möchten wir uns nicht auf die Hotspots der Städte beschränken, sondern rollen das in der breiten Fläche aus“, so Pflügl.