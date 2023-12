Know-how aus Georgien und Tschechien

Die in Georgien geborene Diana Babliashvili fasste nach ihrem Studienabschluss in Data Engineering an der International School of Economics (ISET) der TSU, der renommierten Staatlichen Universität Tiflis, den Entschluss, ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich zu verlegen. „Das Engagement des Landes für technologische Innovation und die gut ausgebaute Infrastruktur bieten ein hervorragendes Umfeld für eine IT-Karriere“, begründet die Wahl-Linzerin diesen Schritt. Seit drei Monaten lebt sie nun in Oberösterreich und arbeitet als Test Engineer bei Fabasoft, einem der führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleister in Europa. Zu ihren Hauptaufgaben zählen die Erstellung, Durchführung und Nachbearbeitung von Testfällen für die Fabasoft Development Tools app.test und app.ducx sowie die Reproduktion etwaiger Fehlermeldungen samt Ursachenanalyse.

© Fabasoft Diana Babliashvili aus Georgien.

Von Fabasoft erfuhr sie über eine bekannte Personalvermittlung, den Ausschlag für den Start gaben schließlich „das breite Spektrum digitaler Produkte, die herausfordernden Tätigkeiten und die guten Erfahrungen bei den Vorstellungsgesprächen, die mir gezeigt haben, dass die Arbeitskultur bei Fabasoft mit meinen Vorstellungen und Werten übereinstimmt.“ Mit „Gegenwind“ oder bürokratischen Herausforderungen war Diana Babliashvili nicht konfrontiert: „Die Kolleg:innen der HR-Abteilung haben mir sehr geholfen, die Rot-Weiß-Rot-Karte zu bekommen und mich sogar dabei unterstützt, eine Wohnung zu finden, was für einen Neuankömmling noch schwieriger ist, als die Rot-Weiß-Rot-Karte für ausländische Fachkräfte.“ Abseits der Arbeit tragen für sie die hohe Lebensqualität, die malerischen Landschaften und der kulturelle Reichtum Österreichs zur Wohlfühlatmosphäre bei.

Von Prag über Zürich nach Linz

Der gebürtige Prager Petr Kulhavý absolvierte sein Magister-Studium in Informatik an der Karls-Universität in der Hauptstadt der Tschechischen Republik und lebte in den vergangenen 18 Jahren in Zürich. Im April 2023 zog er mit seiner Familie in den Bezirk Freistadt um und ist seither als Product Owner im Bereich Insight Engine Core & Appliance Platform bei Mindbreeze in Linz beschäftigt, einem international führenden Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz sowie Wissensmanagement. In seiner Zuständigkeit liegen vor allem Personalführung, Planung und Software Releases. Auf das zur Fabasoft Gruppe gehörende Unternehmen stieß er durch eine bekannte Personalvermittlung: „Mich hat angesprochen, dass Mindbreeze eine reine Softwarefirma ist, man aber trotzdem viel mit Betriebssystemen wie Linux zu tun hat. Das ist selten, da Softwareentwicklung heute häufig im Web und verschiedenen Anwendungen passiert.“

© Fabasoft Petr Kulhavý stammt aus Prag.

Schon während seiner Berufslaufbahn in der Schweiz arbeitete Petr Kulhavý viel mit österreichischen Firmen zusammen und lernte die Menschen „als total nett und freundlich kennen“. Das war für ihn neben der geografischen Nähe zu seinem Geburtsland einer der Gründe für die Wahl seiner neuen Heimat. Zudem schätzt er sehr, „dass den Österreicher:innen bewusst ist, dass Bildung, Technologien und Hightech die Zukunft sind, und der Bund und die Länder gezielt dahingehend investieren.“ Den Umzug aus der Schweiz organisierte er für sich und seine Familie selbst und empfand das Prozedere trotz EU-Staatsbürgerschaft als „bürokratisch sehr kraft-, zeit- und kostenaufwendig“. Doch für die „hohe Lebensqualität in einem sicheren und familienfreundlichen Land mit viel Raum, wunderschöner Landschaft und Natur“ war es die Mühe wert.