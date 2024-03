Florale Trends zum Osterfest

Besonders beliebt bei Ostergestecken und -sträußen sind dieses Jahr samte Pfirsichtöne wie die Trendfarbe Peach Fuzz und warme Cremetöne. Weiters zählen auch ein strahlendes Weiß, zarte Blautöne, ein warmes Orange und ein sanftes Goldgelb zu den beliebtesten Farben für das Osterfest. Auch Mitternachtsblau ist in diesem Jahr gefragt. „Die Farben für das heurige Osterfest sind überaus fröhlich und versinnbildlichen damit das Thema Zuversicht, das für uns alle momentan wichtig ist. Jede Farbe wirkt anders auf unseren Körper – die natürlichen Töne bringen Harmonie in die eigenen vier Wände“, so die Landesinnungsmeisterin der Floristen, Elke Lumetsberger.



Florale Frühlingsblüher

Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Mimosen, Ranunkeln, Freesien oder Vergissmeinnicht zählen in der Osterzeit zu den beliebtesten traditionellen Schnittblumen und kommen überwiegend aus heimischer Produktion. „Weiters finden wir heuer in den Blumenfachgeschäften Topfpflanzen wie Schneerosen, Traubenhyazinthen in Blau und Weiß, Thymian, blühende Kirschzweige, Ranunkeln in Pastelltönen sowie Mohn oder Viburnum“, sagt Lumetsberger, die überzeugt ist, dass die Nachhaltigkeit im Blumenhandel in Zukunft noch weiter an Raum gewinnen wird.



„Blumen und Pflanzen sind im Trend und passen zum Zeitgeist, die Natur bestmöglich in den Wohnbereich einfließen zu lassen. Die oberösterreichischen Floristen sind bemüht im persönlichen Kontakt die Ostertraditionen zu bewahren und gleichzeitig mit ihren handwerklichen Produkten für eine kleine Auszeit vom Alltag zu sorgen“, lädt Lumetsberger zum Besuch der lokalen Handwerksbetriebe ein.