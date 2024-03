Fokus Mensch: Mit vollerArbeitskraft in die Wirtschaft

Junge, loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die motiviert für das Unternehmen im Einsatz stehen – wo gibt es die? In der beruflichen Qualifizierung von Fokus Mensch an den Standorten Hof Tollet und Taufkirchen an der Pram sind diese „Rohdiamanten“ zu finden, die im Rahmen eines dreijährigen Qualifizierungsprogramms auf die Anforderungen in der Arbeitswelt vorbereitet werden.

Die Jugendlichen werden nach Abschluss der Pflichtschule an den Standorten Tollet und Schüßlberg durch Arbeits- und Persönlichkeitstraining auf die Anforderungen des späteren Berufsalltags vorbereitet. Gezieltes Arbeitstraining bieten die verschiedenen Arbeitsgruppen in den Bereichen Industrie, Tischlerei, Küche sowie Einzelhandel.

Um ein richtiges Bild von ihrem Wunschberuf entwickeln zu können, brauchen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktische Arbeitsmöglichkeiten, die ihnen in den Werkstätten am Hof Tollet / Taufkirchen an der Pram und bei Kooperationsunternehmen der freien Wirtschaft geboten werden. So können die jungen Arbeitskräfte schon während ihrer Ausbildung erfahren, wie die Tätigkeitsbereiche im jeweiligen Betrieb aussehen.Auch die WKO Grieskirchen als regionale Wirtschaftsvertretung ist begeistert vom großen Engagement aller Beteiligten am Hof Tollet.

Kooperationsfirmen gesucht

Um Chancen für junge Erwachsenen und auch für Unternehmen zu schaffen, werden immer wieder Kooperationsfirmen gesucht, die Praktikumsmöglichkeiten anbieten. Da die Jugendlichen über den Träger „Fokus Mensch“ versichert sind, entsteht kein organisatorischer Aufwand für die teilnehmenden Unternehmen.

Es ergibt sich eine klassische Win-Win-Situation: So können im Rahmen des Projekts „GEH-Gemeinsam Erfolg haben“ einerseits Unternehmen ihre Anforderungen und benötigten Qualifikationen gleich zu Beginn des Praktikums klarstellen und potenzielle zukünftige Arbeitnehmer finden. Andererseits erhöht das Projekt die Chancen für Jugendliche, ein Dienstverhältnis in einem Betrieb zu erlangen den sie bereits kennen und der ihren Vorstellungen entspricht.

Hinweis Unternehmen, die eine Schnupperwoche anbieten wollen, können sich gerne bei Projektleiterin Tanja Krausgruber melden.

www.fokusmensch.info

tanja.krausgruber@fokusmensch.info

0650/852335600

