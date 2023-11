Für Dynatrace von Detroit nach Linz

„Das Leben hier ist so viel einfacher, als ich es gewöhnt bin“, antwortet Nick Vogt auf die Frage, was das Überraschendste an Österreich sei. „Dass man mit der e-Card medizinische Leistungen bekommt, ohne immer extra zahlen zu müssen, ist verblüffend.“ In Hagenberg arbeitet Vogt als Product Manager, lebt mit seiner Frau Caitlin in Urfahr und profitiert so von einem weiteren Vorteil. „Die Öffis sind hier so gut ausgebaut, dass wir kein Auto mehr brauchen.“ Das ist umso bemerkenswerter, als Vogt in der Automobilmetropole Detroit nicht nur Mathematik und Wirtschaft studiert, sondern auch für Ford gearbeitet hat. Das gute Essen und leistbares Wohnen zählt er als weitere Pluspunkte auf.

Im Ausland zu arbeiten, war schon lange das Ziel von Caitlin und Nick Vogt. „Ich bin in Oberösterreich, weil die Wurzeln und das Herz von Dynatrace hier sind“, sagt Vogt. „Ein Umzug ist allerdings nie leicht. Es war für uns sehr wertvoll, dass uns Dynatrace bei allen wesentlichen Schritten unterstützt hat.“ Dass seine Frau an der Anton Bruckner International School schnell einen Job als Lehrerin gefunden hat, ist ein Glücksfall. „Viele Menschen, die aus anderen Weltregionen nach Österreich kommen, haben es viel schwerer, sprachliche, bürokratische oder gesellschaftliche Hürden zu überwinden.“

© Ines Thomsen Nick Vogt ist für Dynatrace nach Linz gezogen und genießt die „Leichtigkeit des Seins“ in Österreich.