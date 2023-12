„g’lernt is g’lernt“: Frau in der Wirtschaft zeichnet Maria Gabriel-Oberngruber aus

Diese Initiative soll jungen Frauen zeigen, dass die Lehre ein erfolgreicher Bildungs- und Karriereweg ist, der auch in die Selbständigkeit führen kann. „Durch die Initiative ‚g’lernt is g’lernt‘ vermitteln wir Mädchen und Frauen, fernab aller Rollenklischees, verstärkt die Option der Selbständigkeit“, erläuterte Margit Angerlehner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft.



Seit Juni 2020 betreibt die Unternehmerin Maria Gabriel-Oberngruber in Aigen-Schlägl ihren Gartengestaltungsbetrieb Gartenverde GmbH. Mittlerweile hat sie 30 Mitarbeiter und fünf Lehrlinge angestellt. „Durch meine Ferialarbeit und das Hineinschnuppern in diesen Beruf konnte ich andere Berufszweige sofort ausschließen. Die Kreativität und die Freude am Handwerk sowie das Teamwork zeichnen für mich diesen Beruf aus“, sagt Gabriel-Oberngruber über ihre Lehre als Garten- und Landschaftsgärtnerin und den Weg in die Selbstständigkeit.



Gabriel-Oberngruber bietet in ihrem Center alles rund um den Garten und die Gartengestaltung an. Spezialisiert hat sie sich auf die Gestaltung und Gartenkonzepte. „Die Lehre ist ein wichtiges und gutes Fundament für einen erfolgreichen Start in die Berufswelt. Die duale Ausbildung deckt das gesamte Berufsbild fachlich sowie praktisch in allen Bereichen sehr gut ab“, so die Unternehmerin über die Wichtigkeit der Lehre und dualen Ausbildung.

© Sabine Leibetseder-Kirschner Bezirksstellenobmann Andreas Höllinger, Bürgermeister der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg Andreas Lindorfer, FidW-Bezirksvorsitzende-Stv. Daniela Kneidinger, FidW Landesvorsitzende Margit Angerlehner, Maria Gabriel-Oberngruber, FidW-Bezirksvorsitzende Vera Groiss, Direktor DigiTNMS Hans-Peter Indra, Bezirksstellenleiter Michael Schaubmeier (v. l.).