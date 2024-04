8. Galaabend der Grieskirchner Wirtschaft und Fachkräfte

Die Überreichung der Auszeichnungen, eigens kreierte Anstecknadeln in Silber und Gold, führten Doris Hummer, Präsidentin der WKOÖ, Staatssekretärin Claudia Plakolm, Projekt-Initiator Nationalrat Laurenz Pöttinger, WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO Grieskirchen Leiter Hans Moser durch.

Auszeichnungen erhielten unsere Meisterinnen und Meister aus dem Prüfungszeitraum vom Mai 2022 bis Dezember 2023 (Gold) sowie alle Jugendlichen, die die Lehrabschlussprüfung im obigen Zeitraum (Silber) erfolgreich ablegten.90 Ausgezeichneten in Silber und 36 in Gold nahmen die sehr wertschätzende einzigartige Auszeichnung an diesem Abend persönlich im Empfang. Die ausgezeichneten Meister, bekamen wieder einen eigens kreierten Pokal vom Steinmetzmeisterbetrieb Pointner aus Hofkirchen/Tr., ebenfalls von den Persönlichkeiten aus der Wirtschaft überreicht.

© Maringer Hans Moser, Laurenz Pöttinger, Doris Hummer, Claudia Plakolm, Maria Pachner, Günther Baschinger (v. l.).

Die Begrüßungs-Statements von Maria Pachner, Bürgermeisterin der Stadt Grieskirchen, WKO Obmann Günther Baschinger und WKO Leiter Hans Moser unterstrichen gleich einmal die Bedeutung dieser österreichweit einzigartigen Veranstaltung, die einer Maturafeier gleichgestellt wird. Mit großem Interesse wurde die Talkrunde von Fachkräften und deren Lehrherren sowie Unternehmer, die hohe Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Berufswettkämpfen errungen haben, von den Besuchern verfolgt! Die Aussagen waren sehr pointiert und selbstbewusst und lösten auch große Wertschätzung aus.

Große Wertschätzung für die Ausgezeichneten



Die Laudatoren Doris Hummer, Claudia Plakolm, Laurenz Pöttinger und Günther Baschinger sprachen mit großer Wertschätzung zu den Ausgezeichneten und wurden mit großem Applaus belohnt.

Die WKO Grieskirchen unterstreicht damit eindrucksvoll ihre Rolle als aktiver Dienstleister für seine Mitgliedsbetriebe!

„Diese Initiative soll die regionalen Unternehmen unterstützen dem akuter werdenden Fachkräfte- und Lehrlingsmangel zeitgerecht gegenzusteuern!“ bringt Obmann Günther Baschinger die Bestrebungen der WKO Grieskirchen auf den Punkt.

„Lebe dein Talent – die Lehre!“ und brandaktuell die Initiative „Auf zur LEHRE, fertig, los!“ stehen als Überbegriff hinter den intensiven Bemühungen“, ergänzt WKO Leiter Hans Moser.

In dieser wichtigen gesellschaftlichen Thematik befinden wir uns alle gemeinsam im Boot; angefangen von den Wirtschaftsvertretungen auf Bundes- und Landesebene, hin zu den tüchtigen Unternehmerinnen und Unternehmer und deren Mitarbeiter und speziell natürlich unsere Jugendlichen, deren Eltern und sehr engagierte Lehrkräfte.

Auch unsere vom Regionalfernsehen HT1 produzierter Imagefilme und zahlreiche Aktivitäten unterstützen unser Bezirksprojekt und der Stellenwert des HANDWERKS, der Fachkräfte und der Lehrlingsausbildung in allen Berufen ist regional stetig gestiegen. Alle Arbeitgeberbetriebe des Bezirkes bekommen wieder das Angebot weitere Anstecknadeln für ihre tüchtigen Fachkräfte, die nicht am Galaabend teilnehmen konnten bzw. auch an jene Fachkräfte, die die fachliche Berechtigung haben, diese Auszeichnungen zu tragen, kostenlos bei der WKO Grieskirchen anzufordern. Damit unterstützen wir unser Projekt, nämlich verstärkt in die Breite zu gelangen.

© Maringer Unsere ausgezeichneten Damen und Herren Meister.

© Maringer Unsere ausgezeichneten Lehrabschlussabsolventen.

© Maringer Unsere ausgezeichneten Lehrabschlussabsolventen.

© Maringer Unsere ausgezeichneten Lehrabschlussabsolventen.

„Dieser 8. Galaabend war eine großartige Veranstaltung. Die Planungsarbeiten für unseren nächsten Galaabend, der voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden wird, beginnen bereits in Kürze!“ gibt Obmann Günther Baschinger den Kurs vor. Die Moderatoren Elisabeth Grabmayr und Walter Krenn und der internationale Top-Musiker „MAX the SAX“ trugen ebenfalls wesentlich zu einem unvergesslichen Abend für unsere Fachkräfte bei!