Zehn Gebote der Internetsicherheit

Diese engagierten und zukunftsorientierten Unternehmer wurden im Rahmen der Galanacht des Internethandels gefeiert und für ihre herausragenden Leistungen in der Branche ausgezeichnet. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war der Vortrag von Erwin Markowsky, einem ausgewiesenen Experten mit über 25 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche. Markowsky hat im Laufe seiner Karriere umfangreiche Kenntnisse im Bereich IT-Netzwerke und deren Sicherheit erworben. Als Experte für die Risiken im Umgang mit Smartphones und dem Internet, gewährte er Einblicke in die Angreifbarkeit dieser Geräte durch Viren, Malware und andere Bedrohungen.

Der Referent deckte bei der Galanacht des Internethandels eine breite Palette von Themen ab, die mit Hacking und Cyberkriminalität in Verbindung stehen:



Diensthandys zu manipulieren und vertrauliche Informationen abzufangen. Er betonte die Notwendigkeit von sicheren mobilen Geräten und die Bedeutung von regelmäßigen Updates. Manipulation von Passwörtern: Passwortdiebstahl und -manipulation sind auch nach wie vor

gängige Methoden von Hackern. Der Vortrag verdeutlichte die Wichtigkeit von sicheren Passwörtern und die Verwendung von Passwortmanagern. Digitale Identität: Die digitale Identität einer Person kann leicht gefälscht werden. Hacker

können gestohlene Identitäten nutzen, um kriminelle Aktivitäten durchzuführen. Fake Nachrichten: Der Vortragende zeigte auf, wie leicht es ist, gefälschte Nachrichten zu

erstellen und wie man sich davor schützen kann. Phishing-Mails: Phishing-Mails sind eine gängige Methode, um persönliche Daten zu stehlen. Markowsky erklärte, wie man Phishing-Mails erkennt und vermeiden kann.

Spannend für die 120 Teilnehmer waren die live durchgeführten Hackingversuche auf Freiwillige aus dem Publikum. Jeder konnte in Echtzeit die Hackingattacken mitverfolgen. Zum Abschluss des Vortrags präsentierte Markowsky eine Liste von Schutzmaßnahmen, die jeder Einzelne ergreifen kann, um sich vor Angriffen im Internet zu schützen. Dazu gehören regelmäßige Software-Updates, Schulungen in digitaler Hygiene und die Nutzung von Antivirenprogrammen.

Die Galanacht des Internethandels war nicht nur eine Plattform für Wissensaustauch und Information, sondern auch eine Gelegenheit für die Onlineshopbetreiber aus Oberösterreich, sich zu vernetzen und Erfahrungen zu teilen. Es war eine erfolgreiche Veranstaltung, die dazu beigetragen hat, die regionale E-Commerce Branche weiter zu stärken und zu fördern.



Mit diesen vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen kann Cyber‐Crime vorgebeugt werden:



„Have I been pwned“ zur Überprüfung, ob man von einem Datenleck betroffen ist



„Wie sicher ist mein Passwort?“ (bitte nicht das eigene eingeben)

10 Gebote der Internetsicherheit



Zu den Bildern der Veranstaltung