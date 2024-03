Neuer Gremialobmann des Versand-,Internet- und allgemeinen Handels

Seit 2001 ist Gerald Walter unternehmerisch tätig, damals betrieb er seinen ersten Onlineshop. Sein jüngstes Projekt ist Print.Pink, ein Druckshop, der von gebrandeten Tassen über Flyer und Transparente bis hin zum Bademantel mit dem eigenen Logo keine Wünsche offen lässt. Im Landesgremium des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels ist er seit 2010 tätig, seit 2015 als stellvertretender Obmann.

„Für die Arbeit im Gremium nehme ich mir vor, die großartigen Leistungen meines Vorgängers Martin Sonntag fortzusetzen und die Mitglieder bei ihren Agenden zu unterstützen. In unserem Gremium bieten wir u.a. kostenlose Weiterbildung zu tagesaktuellen Herausforderungen im Rahmen der Unternehmerakademie, Rechtsberatung, Veranstaltungen und Fachvorträge. Der Lehrberuf des E-Commerce-Kaufmanns, der unter Martin Sonntag aus unserem Gremium entwickelt wurde, ist für junge Menschen eine großartige Chance, als Fachkräfte für die Märkte der Zukunft top ausgebildet zu werden. Für die Unternehmen bietet sich so eine Chance, die Schlüsselfunktionen für die Herausforderungen in der digitalen Welt mit ambitionierten Experten zu besetzen“, ist Walter überzeugt.