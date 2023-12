Erfolgreiches Werben um den IT-Nachwuchs

In der Informationstechnologie liegen die Berufe der Zukunft, fühlt sich UBIT-Obmann Markus Roth (l.) durch den Besucherandrang bei der Jugend & Beruf in seiner Aussage bestätigt. Für Raphael Weilguni aus Linz hat sich der Besuch doppelt gelohnt. Er darf sich über ein iPad als Hauptpreis des UBIT-Gewinnspiels bei der Jugend & Beruf freuen und wird demnächst eine IT-Lehre beginnen.

Mit einer Ausbildung in der IT ist man am Puls der Zeit und hat sehr gute Chancen auf einen Job, denn österreichische Betriebe suchen laufend gute Fachkräfte in diesem Bereich. Die Lehre ist ein ausgezeichneter Ausbildungsweg für eine Karriere in der IT-Branche.