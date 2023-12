Mit Glücksschwein, Kleeblatt und Hufeisen ins neue Jahr

„Für den bevorstehenden Jahreswechsel bereichern in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester zahlreiche Stände der oberösterreichischen Marktbeschicker das Angebot wieder mit einer riesigen Vielfalt an Glücksbringern und Feuerwerksartikeln, die alljährlich zu den beliebtesten Mitbringseln für Familie und Freunde gehören“, sagt der Obmann des Markthandels in der WKO Oberösterreich, Thomas Ebner.



„Preislich bewegen sich diese beliebten Mitbringsel zwischen einem Euro, etwa für einen Geldtaschen-Talisman und zehn Euro für größere Glücksbringer. Die Dauerbrenner sind bei den Silvesterartikeln natürlich Glücksschwein, Kleeblatt, Rauchfangkehrer und Hufeisen aus Glas, Holz oder Porzellan. Aus Schokolade und Marzipan sehen diese Glücksbringer nicht nur nett aus, sondern schmecken zudem auch noch gut. Und auch aus Plüsch sind die diversen Glückssymbole begehrt. Darüber hinaus liegen zunehmend auch Glücksbringer mit Tiermotiven aus unterschiedlichen Materialien absolut im Trend und sollten im Glückwunsch-Sortiment nicht fehlen. Durchschnittlich geben Kunden für Glücksbringer zwischen 2 und 15 Euro aus“, so Ebner.



„Auch althergebrachte Bräuche erfreuen sich zu Silvester nach wie vor großer Beliebtheit“, nennt Ebner etwa das Gießen von Figuren. Das Wachsgießen ist beispielsweise eine neue Alternative zum Bleigießen. Das Gießen von Figuren hat in jeder Altersklasse Tradition. Alles, was man dazu benötigt und noch viel mehr findet man ebenfalls an den zahlreichen Silvester-Ständen.