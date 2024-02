2023 wurden in OÖ 6108 Unternehmen neu gegründet

2023 wurden in Oberösterreich 6108 gewerbliche Unternehmen neu gegründet – so viele wie noch nie zuvor. Gegenüber dem Jahr 2022 mit 5994 Neugründungen bedeutet das eine Steigerung von 1,9 Prozent. Zu den Neugründungen kommen noch 506 Übernahmen, das sind ebenso viele wie im Vorjahr.





Die Gründungen im Jahr 2023 nach Sparten:

Gewerbe und Handwerk 2817 Handel 1668 Information und Consulting 1029 Tourismus und Freizeitwirtschaft 298 Transport und Verkehr 286 Industrie 10 Summe 6108

„Auch in diesen turbulenten Zeiten setzen Menschen in Oberösterreich ihren Wunsch nach Selbständigkeit in die Tat um, und noch nie waren es so viele wie 2023. Doch nicht nur die Quantität, sondern vor allem die Qualität ist entscheidend. Nur erfolgreiche Unternehmen, egal ob groß oder klein, schaffen Mehrwert für den Standort und nicht zuletzt zufriedene Unternehmerinnen und Unternehmer. Daher arbeiten wir konsequent daran, einerseits die Rahmenbedingungen und andererseits die fachliche Begleitung für Gründerinnen und Gründer zu verbessern. Im letzen Jahr konnten bei beiden Schwerpunkten Erfolge erzielt werden“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer im Hinblick auf die Rechtsform FlexCo und die vermehrten Gründungsberatungen.

Neue Rechtsform und mehr Beratung für Gründer

Die neue Rechtsform FlexCo ist ideal für Start-ups, die ihre Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen möchten. Darüber hinaus wurde 2024 die Körperschaftssteuer auf 23 Prozent gesenkt. Beides macht Österreich international attrakiver als Standort.

Egal welche Rechtsform gewählt wird – eine gute Vorbereitung ist für den Unternehmenserfolg essenziell. Daher bietet das Gründerservice der WKOÖ ein breites Leistungsspektrum an kostenlosen Möglichkeiten zur Information, Beratung und Planung an. 2023 wurden die verschiedenen Workshops zum Thema Gründung von ca. 1500 Personen besucht und rund 2100 Gründungsberatungen durchgeführt. Verbessert wurde mit 2024 auch die Förderung „Gründer:innen-Coaching“, die externe Beratungsleistungen fördert. Diese kann nun auch nach sechs anstatt bisher drei Jahren nach der Gründung in Anspruch genommen werden.

Darüber hinaus ab werden ab kommendem Juni im neuen Haus der Wirtschaft am Hessenplatz zahlreiche Events für Gründer stattfinden, um sich persönlich zu informieren und auszutauschen.

Hinweis Mehr Infos auf Mehr Infos auf gruenderservice.at