GUUTE Award 2024 ausgeschrieben 

Dass sich die Wirtschaft im Bezirk Urfahr-Umgebung in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, basiert zu einem sehr wesentlichen Teil auf den zahlreichen GUUTE Betrieben. Die Vorzeigebetriebe von ihnen ruft die WKO Urfahr-Umgebung heuer mittlerweile zum 20. Mal auf das Podest, um sie mit dem GUUTE Award auszuzeichnen. „Um sich für diesen begehrten Wirtschaftspreis zu qualifizieren, bedarf es allerdings mehr, als nur mit ausgezeichneten wirtschaftlichen Zahlen aufzuwarten“, weist WKO-Obfrau Sabine Lindorfer darauf hin, dass dafür nur GUUTE Betriebe in Frage kommen, die darüber hinaus mit entsprechend hohem regionalen Verantwortungsbewusstsein brillieren.

Ausgezeichnet werden mit dem GUUTE Award 2024 jene Betriebe, die die vier GUUTE-Werte „Regionalität“, „Qualität“, „Kooperation“ und „Innovation“ in vorbildlicher Weise leben, konkretisiert WKO-Leiter Franz Tauber eines der wesentlichsten Kriterien, um die einmalige Trophäe aus Mühlviertler Granit und Metall verliehen zu bekommen. Für die Bewertung ziehen die Juroren neben den Unternehmensdaten auch die Auswertung einer Kundenbefragung heran.

Hinweis

Bewerbungen für den GUUTE Award sind bis einschließlich 15. April möglich. Die Unterlagen können beim GUUTE Verein, Tel. 05-90909-5800 oder per E-Mail: guute@wkooe.at, angefordert werden. Verliehen wird der GUUTE Award beim Frühlingsempfang der WKO Urfahr-Umgebung, am Donnerstag, den 23. Mai, in der WKOÖ in Linz.