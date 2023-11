WKO Urfahr-Umgebung: GUUTE BÄUME Waldlehrinsel in Gramastetten eröffnet

Die Familie Ratschbacher stellte eine Fläche für die Aufforstung zur Verfügung. Die Gemeinde Gramastetten unterstützte dieses Projekt. Geplant wurde die Waldlehrinsel bereits vor Corona. Leider konnte die Aufforstung damals jedoch aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht mit den Kindern durchgeführt werden. Die Fläche wurde deshalb bereits vor einiger Zeit ohne die Kinder aufgeforstet. Um den Kindern dieses Waldprojekt trotzdem zu ermöglichen, wurden nun weitere 100 Bäume gepflanzt.

Der Wald und alles, was damit zusammenhängt, war am 7. November Thema im Unterricht von drei Klassen der VS Gramastetten. Erlebnis- und Waldpädagogen sowie engagierte Waldhelfer sorgten dafür, dass dieser Tag für die Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

© VS Gramastetten Die Kinder der Volksschule Gramastetten waren mit voller Begeisterung bei der Aufforstung des Waldstücks dabei.





"Unsere Wälder sind wirtschaftlich von Bedeutung, sie regulieren das Klima, schützen vor Naturkatastrophen und sind in Quellschutzgebieten für die Wasserqualität immens wichtig. Und nicht zu vergessen, der Wald ist unverzichtbarer Naherholungsraum unserer Heimat. Unser Wald ist bedroht und mit ihm die Forstwirtinnen und Forstwirte", erklärt Franz Tauber, Leiter der WKO-Bezirksstelle Urfahr-Umgebung, den wirtschaftlichen Zusammenhang der Initiative GUUTE BÄUME.

"Unser Dank und unsere Wertschätzung gelten der Schulleitung sowie den Lehrkräften, die uns durch ihr Mitwirken und ihre Unterstützung solche Projekte ermöglichen. Ebenso wäre all dies nicht möglich ohne unsere fachkundigen und engagierten Waldhelfer und Waldpädagogen. Ohne die Unterstützung der Waldbesitzer, der Sponsoren, der OÖ Landwirtschaftskammer, der WKOÖ sowie des Bildungsinstitutes könnten wir nicht so viel bewegen", ist Tauber überzeugt.