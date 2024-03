GUUTE Bau-Stammtische fördern Zusammenarbeit in der regionalen Bau-Branche 

Die GUUTE Initiative bietet verschiedene Plattformen an, auf denen sich regionale Betriebe präsentieren und kennenlernen können. Eine dieser Plattformen sind die GUUTE Bau-Stammtische, die im Februar in den drei Regionen Gusental, Sterngartl und Urfahr-West stattfanden.

Die Firmen Kapl Bau GmbH in Bad Leonfelden, Quabus GmbH in Steyregg und Sommer Ges.mbH in Walding öffneten ihre Türen für insgesamt rund 50 Betriebe aus den Bereichen Bauen, Garten und Wohnen. Diese nutzten die Gelegenheit, sich nicht nur vor Ort zu präsentieren, sondern auch regionale Netzwerke zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Im Mittelpunkt standen neben der Vorstellung der jeweiligen Betriebe auch das Entwickeln neuer Ideen für mögliche Kooperationen.

Franz Tauber, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung, betonte die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die regionale Wirtschaft: "Mit unseren GUUTE Bau-Stammtischen bieten wir den Unternehmen in der Baubranche die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und zum Austausch über aktuelle Themen und Herausforderungen.“