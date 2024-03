GUUTE Lehrlingsshow begeistert für Lehre in der Region

Zwischen 27. und 29. Februar nutzen rund 30 renommierte Lehrbetriebe aus drei Regionen rund um Linz die Möglichkeit an der „GUUTE Lehrlingsshow“ teilzunehmen. Dieses innovative Format ist eine etwas andere Form der modernen Berufsorientierung und präsentiert sich als mögliche Alternative zu herkömmlichen Berufsmessen. In einer dynamischen Bühnenshow stellten über 50 Lehrlinge ihre Berufe derzeitigen Schülerinnen und Schülern vor und teilten ihre persönlichen Erfahrungen, die sie bisher in der Lehre gemacht haben.

Besonders beeindruckend war dabei die direkte Interaktion zwischen Schülern der 7. und 8. Schulstufe von insgesamt 11 Schulen aus den Regionen. Diese unmittelbare Begegnung auf Augenhöhe ermöglichte es den Jugendlichen, authentische Einblicke in verschiedene Berufe und Betriebe zu erhalten und einen zusätzlichen Input beim Prozess der Berufsorientierung zu erhalten.

Ein besonderes Highlight der „GUUTE Lehrlingsshow“ ist die moderne Interaktionsmöglichkeit via Smartphone. Dies ermöglichte es den Jugendlichen, direkt und unkompliziert Kontakt zu den Lehrbetrieben aufzunehmen. In dieser ersten Neuauflage der Show konnten für die 30 beteiligten Betriebe über 200 Kontakte zu interessierten Jugendlichen hergestellt werden. Damit wurden klar messbare Ergebnisse erzielt, welche die Erwartungen aller Beteiligten deutlich übertroffen haben.

Ein weiteres herausragendes Merkmal der „GUUTE Lehrlingsshow“ ist die Eigenständigkeit der Lehrlinge bei der Erstellung ihrer Präsentationen. Unterstützt durch professionelle Trainer des „GUUTE Lehrbetriebsservice“, arbeiteten sie ihre Beiträge selbstständig aus und brachten so ihre persönliche Sicht auf die Lehrlingsausbildung authentisch und direkt an die Jugendlichen im Publikum heran.

„Wir freuen uns, dass wir in unserem Bezirk so großartige Ausbildungsbetriebe und engagierte Lehrlinge haben", sind sich Sabine Lindorfer, Obfrau der WKO Urfahr-Umgebung, und Bezirksstellenleiter Franz Tauber einig.

Die „GUUTE Lehrlingsshow“ ist nur eines von vielen innovativen Angeboten des „GUUTE Lehrbetriebsservices“, das vom GUUTE Verein exklusiv für seine Mitgliedsbetriebe angeboten wird.