Spannende Einblicke in die Welt des Handels und der Ernährung

Die Besucher profitierten von einem Rundgang durch das Spar-Zentrallager Wels und Tipps und Tricks zur Ernährung durch Sasha Walleczek. Mit Ihrem Vortrag lieferte Walleczek nicht nur wertvolle Einblicke in die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung, sondern zeigte auch die direkte Verbindung zwischen Ernährung und Leistungsfähigkeit auf.

Spartenobmann Ernst Wiesinger betont: „Die Zusammenarbeit zwischen Handel, Schule und Wirtschaft spielt eine entscheidende Rolle, um die nächste Generation und ihr Umfeld bestmöglich zu informieren und zukünftige Möglichkeiten aufzuzeigen“.

Mit einer Lehre im Handel können junge Menschen aus einer Vielfalt von Lehrberufen aller Branchen auswählen, finden einen Beruf der viel Kontakt mit Menschen und tolle Aufstiegschancen bietet. „Als oberösterreichischer Handel bieten wir der Lehre eine besondere Bühne, sowohl beim großen Verkaufswettbewerb OÖ Junior Sales Champion, als auch mit vielseitigen Imagekampagnen in der On- und Offlinewelt“, so Wiesinger.