Startschuss für die OÖ Handwerkspreise 2024

Seit über 30 Jahren holt die Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Kooperation mit ihren Sponsorpartnern Raiffeisenlandesbank OÖ und Wirtschaftsressort des Landes OÖ besondere Handwerksleistungen vor den Vorhang und zeichnet Betriebe mit den „OÖ Handwerkspreisen“ aus. Seit 2011 werden die Handwerkspreise in vier Kategorien vergeben, 2022 wurden diese an die Themen der Zukunft angepasst. „Die neuen Kategorien ermöglichen es noch mehr Betrieben, sich für die begehrte Auszeichnung zu bewerben“, erklärt Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk. Die vier Kategorien sind:

Nachhaltigkeit & Ökologisierung: mit neuen Materialien und Techniken Altes erhalten, Wissen bewahren und weitergeben; Bestehendes in Neues transformieren; ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen; besondere Rücksicht auf Umwelt, Natur und soziales Umfeld

Zugelassen sind Projekte, die 2024 oder 2023 handwerklich ausgeführt bzw. erzeugt wurden. Teilnahmeberechtigt sind Betriebe mit Stammsitz in OÖ und aktiver Gewerbeberechtigung in der Sparte Gewerbe und Handwerk. Für den 1. Platz gibt es 2.500, für den 2. Platz 1.500, für den 3. Platz 1.000 Euro. Das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro tragen zu gleichen Teilen Raiffeisenlandesbank OÖ und Wirtschaftsressort des Landes. Die Preisverleihung findet im Rahmen der OÖ Gewerbe- und Handwerksgala am 6. November im Neuen Messezentrum der Messe Wels statt.



Erforderliche Unterlagen — Einreichen bis 31. August 2024



Name, Adresse, Kontakt der/des Einreicher(s) und der Kooperationspartner

Name, Adresse, Kontakt des Auftraggebers bzw. Eigentümers

ausführliche Beschreibung des Projekts mit Angabe der Wettbewerbskategorie

hochauflösendes, aussagekräftiges Bildmaterial/Pläne und/oder Muster (mind. 5 Fotos, Ausgangsfoto, Fotos aus Umsetzungsphase und Schlussfotos) für mediale Präsentation bzw. falls vorhanden Film- oder Videomaterial

Einverständniserklärung vom Einreicher und Eigentümer/Auftraggeber

Einreichungen ausschließlich online: wko.at/ooe/handwerkspreise