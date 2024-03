Neuer Lehrgang bei IMA

„IMA ist ein Ausbildungsinstitut, das seit 2016 beim Bundesministerium für Justiz als qualifiziertes Institut eingetragen ist. Gemeinsam mit den Referenten, die einerseits in ihrem Metier jeweils Experten sind und andererseits schon viele Jahre als Trainer unterrichten, steht IMA für höchste Qualität in der Erwachsenenbildung. Aktuell besteht das Team aus sieben Referenten“, erzählt die Geschäftsführerin Sabine Hofer. 2023 hat Hofer die Geschäftsführung des Instituts für Mediation und Ausbildung GmbH (IMA) mit Sitz in Allerheiligen im Mühlkreis übernommen.

Im Herbst 2024 startet der sechste Lehrgang zum zertifizierten Mediator. Der Praxisraum befindet sich in Perg. Erstmalig wird die Ausbildung, die über drei Semester geht, ausschließlich nebenberuflich und somit am Wochenende angeboten.

Mensch im Mittelpunkt

Für Hofer ist es wichtig, bei ihren Ausbildungsangeboten neben der Mediator-Ausbildung bietet IMA noch weitere Ausbildungen an, dass der Mensch im Vordergrund steht: „Bei unseren Ausbildungen dreht sich letztendlich alles um den Menschen. Der Mensch mit all seinen Facetten, mit seinen Höhen und Tiefen. Der Mensch als Partner, als Mitarbeiter, als Individuum. Der Mensch ist keine Maschine und die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass er die wertvollste Ressource für Unternehmen ist“, so Sabine Hofer.