Führung in turbulenten Zeiten

Die wirtschaftliche Lage in der oö. Industrie ist derzeit von einer spürbaren Anspannung geprägt. Verschiedene Faktoren wie Handelskonflikte, politische Unruhen und gestiegene Energie- und Rohstoffpreise haben zu einem volatilen Marktumfeld geführt. Insbesondere exportorientierte Branchen sehen sich mit Herausforderungen konfrontiert. In solchen turbulenten Zeiten ist es besonders wichtig, auf Managementebene die richtigen Entscheidungen zu treffen und Weichen zu stellen. Hochkarätige Vortragende beleuchten deshalb am 16. Mai ab 16 Uhr im Linzer Design Center beim Industrietag der Sparte Industrie der WKOÖ die Herausforderungen des erfolgreichen Krisenmanagements und erläutern zielgerichtete Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.



Die Militärpilotin, Ingenieurin und Hochschuldozentin für Notfall- und Krisenmanagement und Astronautin in Reserve, Nicola Winter, geht unter dem Titel „Erfahrungen und Inputs einer Militärpilotin in Krisensituationen“ auf die taktische Ebene des erfolgreichen Krisenmanagements ein. Sie sammelte ihre Erfahrungen in über zehn Jahren als Militärpilotin und steuerte als zweite Frau den Eurofighter. Zusätzlich bildete sie in den USA mehrere Jahre lang selbst junge Piloten aus.



Der Gründer und Chocolatier der Zotter Schokolade GmbH, Josef Zotter, spannt in seinem Vortrag „erfolgreiches Krisenmanagement am Beispiel der Zotter Schokolade GmbH“ einen Bogen von seinen Anfängen bis zu seinem heutigen Erfolg. Zusätzlich teilt er seine Erkenntnisse aus der Zeit in der Insolvenz und erläutert, wie operatives Krisenmanagement funktioniert. Zotter startete seine Karriere als Koch und Küchenchef in verschiedenen Luxushotels, unter anderem auch in New York. 1987 gründete er die Zotter Konditorei in Graz. Nach seiner Insolvenz folgte dann die Gründung der Zotter Schokoladen Manufaktur.

Wolfgang Güttel, Leiter der Forschungsgruppe Leadership and Strategy TU Wien, konzentriert sich auf den strategischen Bereich des Krisenmanagements sowie auf Leadership, Organisation, Strategie und Change-Management. Er ist Professor für Leadership & Strategy am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien und Dekan der TU Wien Academy for Continuing Education. Zwischen 2011 und 2015 war er wissenschaftlicher Leiter der LIMAK Austrian Business School. Heute ist er dort der akademische Leiter des Leadership-Programms „High Impact Leadership Essentials“.

