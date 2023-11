Jubiläums-Medaille für Johann Bangerl

Anlässlich einer imposanten Firmenfeier in der neuen Servicehalle im Gewerbepark in Schlüßlberg wurde die Auszeichnung persönlich von WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger in Beisein von vielen Ehrengästen aus der Bundes-, Landes- und regionalen Politik, an der Spitze Abgeordneten zum Nationalrat Laurenz Pöttinger und Bürgermeister Klaus Höllerl, sowie zahlreichen Geschäftspartner und langjährigen Kunden und Freunden des Jubilars, überreicht. Mit dem Jubilar freuten sich auch seine gesamte Familie sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. Durch den Abend moderierte der Formel1-Experte Ernst Hausleitner.

„Mit meinem top-motivierten Mitarbeiterteam liegt unser Schwerpunkt auf individueller Maßanfertigungen, kompetenter Beratung mit Handschlags Qualität und professioneller Umsetzung“, stellt Johann Bangerl stolz die Firmenphilosophie seines Unternehmens, das er nun schon 26 Jahre lang sehr erfolgreich führt, vor.

„Dieser aufstrebende Betrieb sorgt auch dafür, dass unsere Regionsmarke ,Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat‘“, nachhaltig regional und national voll zur Geltung kommt!“

„Wir sind sehr stolz auf unsere familiär geführten Unternehmen, diese stehen für Regionalität, Qualität und Innovation! Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen weiter steig!“ bringt es Günther Baschinger auf den Punkt.