 Führungswechsel bei der Jungen Wirtschaft Grieskirchen 

Der neue Bezirksvorsitzende des JW-Netzwerks ist leidenschaftlicher Einrichtungsfachberater. In seinem Showroom „Die Planbar“ in Neumarkt im Hausruckkreis plant der innovative Unternehmer individuelle Wohnkonzepte und setzt diese professionell um.

„Die Junge Wirtschaft ist meine Leidenschaft, aber nun ist es Zeit für frisches Blut im Bezirk Grieskirchen. Es war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit für mich. Wir haben zahlreiche Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt und Jungunternehmer:innen miteinander vernetzt. Besonders freut es mich, dass ich durch die Junge Wirtschaft viele gute Freunde und Freundinnen sowie Netzwerkpartner:innen gefunden habe.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Daniel Humer aus seiner Funktion als Bezirksvorsitzender.

Philipp Baumgartner ist voller Tatendrang für die Region: „Die Anliegen der jungen Selbständigen und Gründer sowie die starke Vernetzung untereinander stehen im Fokus unserer Tätigkeit. Gemeinsam packen wir tatkräftig an und bringen neue Ideen zum Sprudeln. Ich sehe in meiner Aufgabe als Bezirksvorsitzender die schöne Gelegenheit, junge Wirtschaftstreibende zu unterstützen und zentrale Themen der Jungen Wirtschaft voranzutreiben“, so Baumgartner.

© Maringer Philipp Baumgartner, Linda Zechmeister, Stefanie Etzenberger, Martin Sumereder (v. l.).

Zu den beiden Stellvertretern des Bezirksvorsitzenden wurden Linda Zechmeister und Martin Sumereder gewählt. Wahlleiterin Stefanie Etzenberger, Landesvorsitzender-Stv. der JW OÖ, bedankt sich beim Grieskirchner Team für sein großartiges Engagement und die Initiierung wertschätzender Projekte, wie z.B. die Verleihung des „High-Five-Awards“, der nun OÖ-weit umgesetzt wird. Mit der ersten Veranstaltung, der „Start up Night“ am 15. März, startet das motivierte Team ins Veranstaltungsjahr und freut sich bereits jetzt auf ein Treffen mit bekannten und neuen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern.

© Maringer Der Vorstand mit dem Aktivteam der Jungen Wirtschaft Grieskirchen.