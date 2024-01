Ehrennadel der Jungen Wirtschaft OÖ für Tobias Luger aus Eferding

Besonders hervorzuheben ist sein voller Einsatz während der Pandemiezeit, wo er durch hochkarätige Veranstaltungen und kleinere Präsenzveranstaltungen den Kontakt zu den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern wahren konnte.

Aufgrund der neuen Verantwortung als Obmann der WKO Eferding seit Jänner 2022 hat er seinen JW-Vorsitz an Sandra Mitter übergeben, welche er aber weiterhin als Mitglied im JW-Eferding-Aktivteam tatkräftig unterstützt.

Themen wie Nachhaltigkeit, Cyber-Security und Digitalisierung sind ihm ein großes Anliegen. Dies macht sich auch in seinem Unternehmen Lemontec bemerkbar, wo er 2022 in der Kategorie „Digital Innovation“ mit dem Caesar in Silber ausgezeichnet wurde.

„Wir freuen uns sehr für Tobias Luger, er bringt immer wieder innovative Projekte ein und stärkt damit speziell die Wirtschaft auf regionaler Ebene“, so Hans Moser, Leiter WKO Eferding.