Neuer Vorstand der Jungen Wirtschaft Ried

Für die Junge Wirtschaft sind diese drei Themen die Kernpunkte der nächsten Zukunft. Vor allem die Entlastung von Kosten, Bürokratie und Steuern stehen seit vielen Jahren auf der standortpolitischen Agenda der JW auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene. „Bisherigen Entlastungsschritten müssen weitere spürbare Maßnahmen folgen. Aus unserer Sicht sind dies vor allem die Senkung der im internationalen Vergleich hohen Lohnnebenkosten. Im Sinne der Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung muss zudem die Grenze in der Kleinunternehmerregelung sowie bei geringwertigen Wirtschaftsgütern angehoben werden“, so der neue Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Ried, Fabian Prighel. Gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern, Antonia Hamminger und David Aigelsreiter, wird JW-Vorsitzender Prighel auch weiterhin für steuerliche und administrative Entlastungen sowie den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit eintreten.

Auf der anderen Seite geht es dem neuen Vorstandsteam, das Ende Jänner gewählt wurde, ums Netzwerken. Der Jungen Wirtschaft als überparteiliche Jungunternehmervertretung ist das Gemeinsame ein wichtiges Anliegen. Prighel: „Gemeinsam geht’s nicht nur leichter, gemeinsam kann man auch mehr erreichen.“ Die Stärkung des Jungunternehmernetzwerks steht daher für Prighel ganz oben auf der Prioritätenliste für die laufende Funktionsperiode.

„Die Junge Wirtschaft repräsentiert das pulsierende Herz des regionalen Unternehmertums, geprägt durch ein Netzwerk engagierter Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern. Mein Engagement in diesem Netzwerk zielt darauf ab, durch persönlichen Austausch und gegenseitige Unterstützung unsere Region in allen Aspekten zu stärken und gemeinsam Innovation und Wachstum zu fördern“, so der neue Bezirksvorsitzende.

Ähnlich sehen das auch seine Stellvertreter Antonia Hamminger und David Aigelsreiter. Hamminger sieht dabei in den über das übliche Maß hinausgehenden Kooperationen wichtige Ansätze: „In der Jungen Wirtschaft liegt der Fokus darauf, Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern die Möglichkeit zu geben, sich in einem unterstützenden Umfeld zu vernetzen und auszutauschen. Ich strebe danach durch proaktive Beteiligung und innovative Ideen dazu beizutragen, die Stimmen der jungen Unternehmerinnen und Unternehmern zu stärken und sie in ihren Bemühungen zur Entfaltung ihres vollen Potenzials zu unterstützen. Ein wichtiges Aufgabengebiet dabei ist, die Bereiche Finanzen, Personalverrechnung sowie sämtliche steuerrechtlichen Angelegenheiten zu optimieren, um so eine solide Grundlage für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen.“

Für Aigelsreiter ist die Förderung von jungen Unternehmen entscheidend, da diese häufig vor einzigartigen Hindernissen stehen. „Zentrales Ziel der Jungen Wirtschaft ist deshalb auch, jungen Unternehmen zu vermitteln, dass sie nicht isoliert sind. Durch die Schaffung einer Umgebung, in der sie sich mit Gleichgesinnten austauschen und voneinander lernen können, können wir wertvolle Unterstützung bieten. Mein Schwerpunkt liegt dabei darauf, Ängste vor dem Unternehmertum zu nehmen und zu vermitteln, dass mit Engagement und Willen alles erlern- und schaffbar ist.“

© Klugsberger Das Dreierteam der JW Ried (v. l.): David Aigelsreiter, Fabian Prighel, Antonia Hamminger Foto: Matthias Klugsberger

Fabian Prighel: JW-Bezirksvorsitzender Fabian Prighel (28), aufgewachsen in Geinberg, absolvierte die HTL Braunau (Ingenieur der Elektrotechnik), das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens (Dipl.-Wirt.-Ing. FH) sowie das Studium des Industrial Managements (M.Sc.). Den Start in die Selbständigkeit machte er nebenberuflich im Bereich Werbung im Alter von 20 Jahre mit der Prighel Marketing e.U. (2016). Seit 2020 ist er geschäftsführender Gesellschafter der MarketingHorde GmbH mit Sitz in Ried und seit Jänner 2024 Eigentümer und Geschäftsführer der StaticMagnetic e.U.

Antonia Hamminger: JW-Bezirksvorsitzender-Stellvertreterin Antonia Hamminger (27) ist ausgebildete Personalverrechnerin und akademische Bilanzbuchhalterin. 2015 stieg sie in die First Class Holz GmbH in Lohnsburg im Finanzmanagement und Controlling ein, seit 2021 ist sie Prokuristin. Seit Herbst 2021 ist sie zudem Senior Accounting Manager AT & SEE in der Welser Messtechnikfirma Mitutoyo Austria GmbH.

David Aigelsreiter: JW-Bezirksvorsitzender-Stellvertreter David Aigelsreiter (27) absolvierte die Lehre zum Tischlereitechniker mit Spezialisierung auf Design bei der Team 7 Natürlich Wohnen GmbH. Von 2015 bis 2019 war er in der Thomas Aigelsreiter e.U. in Ried u.a. für F&E und Designentwicklung zuständig. Seit 2019 ist er Geschäftsleiter des Rieder Handelsunternehmens odem GmbH.

Das Aktivteam: Neben dem Dreier-Vorstand sind im Aktivteam der JW Ried Lisa Freilinger, Geschäftsführerin KFZ Freilinger Lisa, Theresa Fill, CORE smartwork GmbH, und Christina Niklas, Raiffeisen Immobilien.

© Klugsberger Das JW-Aktivteam (v. l.): Christina Niklas, David Aigelsreiter, Antonia Hamminger, Lisa Freilinger, Theresa Fill, Fabian Prighel

Für die Jungunternehmervertretung sind gemeinsame Veranstaltungen und regelmäßige Netzwerktreffen ein zentraler Punkt. Auf dem Jahresprogramm der JW Ried findet man daher eine Reihe spezieller, auf die Interessen von jungen Unternehmen, zugeschnittene Events. Start ist morgen mit dem traditionellen Take off.

18. April: Generationswechsel mit Weitblick, Katzlberger GmbH

15. Mai: Kreativ neu starten, Vario Center

14. Juni: JW-Sommerfest, MYC Restaurant

26. September: Future Night, RZL Software GmbH

19. November: The Final Show Speaker Night, Starmovie Ried

Die Junge Wirtschaft Ried zählt aktuell 195 Mitglieder, 60 weibliche und 135 männliche.