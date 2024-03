KET macht neugierig

Nie wieder ist ein Kind so neugierig wie in ganz jungen Jahren. Kinder sind an Technik und Naturwissenschaften sehr interessiert und experimentieren mit hoher Intensität und Freude quer durch alle Themenfelder. Der Alltag bietet allerdings nur wenige Möglichkeiten, Kinder mit den unterschiedlichen Technikmethoden vertraut zu machen. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich und das Land OÖ haben daher in Zusammenarbeit mit der OTELO eGen und lokalen Betrieben im Jahr 2009 das Projekt „KET — Kinder erleben Technik“ entwickelt mit dem Ziel, Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren auf spielerische Weise technische Inhalte näherzubringen.



„Wollen wir mehr Nachwuchs in technische Berufe bringen, müssen wir frühzeitig fördern. Die Einbindung von Technik im Kindergartenalltag unterstützt die frühkindliche Förderung in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik und Mathematik. Die Kinder erkunden nicht nur die Technik, sondern entwickeln auch kreative und soziale Fähigkeiten, indem sie in Gruppen arbeiten und gemeinsam Probleme lösen. Wenn sie dann zu Hause begeistert von ihren Experimenten erzählen, werden auch die Eltern einbezogen und fördern dann eventuell in späteren Jahren die Ausbildung ihres Kindes in der Technik“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



Um Kinder frühzeitig für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, unterstützt das Land OÖ MINT-Projekte in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen und bietet eine Vielzahl an Fortbildungen für pädagogisches Personal zu diesem Themenbereich an. „Die langjährige Initiative ‚Kinder erleben Technik‘ ist ein wichtiger Teil dieses breiten Angebots und stellt einen weiteren MINT-Turbo für das Kinderland Nr.1 dar. Gerne unterstützte das Ressort Elementarpädagogik daher die Initiative KET bereits seit mehr als 10 Jahren und hat die Förderung kontinuierlich auf mittlerweile 48.000 Euro erhöht, um möglichst vielen Kindern dieses Angebot bieten zu können“, unterstreicht Bildungsreferentin LH-Stellvertreterin Mag.a Christine Haberlander.



Die Bezirksstellen der Wirtschaftskammer OÖ waren in die Entwicklung von KET eingebunden und kümmern sich darum, dass dieses Angebot in den Regionen zur Verfügung gestellt wird. „Kinder erleben Technik“ hat in Oberösterreich in den vergangenen 15 Jahren Maßstäbe in der Naturwissenschafts- und Technikvermittlung gesetzt. „Durch KET werden die Kinder unvoreingenommen für die Technik begeistert und beginnen mit forschenden Augen durch die Welt zu gehen. In Folge bleiben sie offen und motiviert für alle ab der Volksschule anschließenden Maßnahmen im MINT-Bereich. Bei den Pädagoginnen und Pädagogen lässt sich beobachten, dass über die Jahre Hemmschwellen in Bezug auf die Vermittlung von MINT-Themen abgebaut wurden, sie selbst auch Interesse und Kompetenzen aufbauen und technische und naturwissenschaftliche Themen natürlicher in den Kindergartenalltag integrieren“, erläutert Robert Oberfrank, Leiter der WKOÖ-Abteilung Bezirksstellen.





© Chris Holzinger V. l.: Bildungslandesrätin Christine Haberlander, WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und Robert Oberfrank, Leiter der WKOÖ-Abteilung Bezirksstellen