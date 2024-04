Urfahr-Umgebung: "KI - was heißt des für mi?"

In der schnelllebigen Welt der Technologie ist Künstliche Intelligenz (KI) zu einem treibenden Faktor für Innovation und Fortschritt in zahlreichen Branchen geworden. Aus diesem Grund lud die Bezirksstelle Urfahr-Umgebung am Mittwoch, 17. April, Experten und Interessierte in das WIFI in Linz ein, um die neuesten Einsatzmöglichkeiten von KI am Arbeitsplatz zu erkunden und zu diskutieren.

Die Veranstaltung bot einen tiefen Einblick in die neuesten Entwicklungen und Anwendungen von KI in der Wirtschaft. Zwei herausragende Vortragende, Gerhard Stockinger, CEO & Founder Stockinger Consulting GmbH und Johann Baldinger, WKOÖ Berater Innovationsmanagement, teilten ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit über 250 Unternehmen aus der Region.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und hinterließ bei allen Teilnehmenden einen bleibenden Eindruck. Sie verdeutlichte nicht nur die enorme Bandbreite an Anwendungen von KI, sondern auch die Notwendigkeit für Unternehmen, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen und sie gezielt einzusetzen, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

© WKO Linz-Land v.l.: Thomas Denk (Leiter WKO Linz-Stadt), Sabine Lindorfer (Obfrau WKO Urfahr-Umgebung), Johann Baldinger (WKOÖ Berater Innovationsmanagement), Gerhard Stockinger (CEO & Founder Stockinger Consulting GmbH), Jürgen Kapeller (Obmann WKO Linz-Land), Andrea Danda-Bäck (Leiterin WKO Linz-Land)