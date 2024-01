Kindergartenkinder entwickeln Lust auf Technik

Nie wieder ist ein Mensch so neugierig, wie in ganz jungen Jahren. „Die Begeisterung für Technik lässt sich damit idealerweise schon in den ersten Lebensjahren wecken und sogar festigen“, ist Christian Naderer, Obmann der WKO Freistadt, überzeugt. Daher startet die WKO Freistadt gleich zu Jahresbeginn mit der Aktion „Kinder erleben Technik“ (KET) in regionalen Kindergärten.

Durch Erleben und Begreifen an technischen Experimentierstationen soll das Interesse an der Technik frühzeitig geweckt werden. So können Kinder selbstbestimmt und forschend an Stationen zu Themen wie Wasserkraft, 3D-Druck, Drechseln, Kneten, Stromerzeugung u.v.m. spielen.

„Wollen wir mehr Nachwuchs in technische Berufe bringen, wo die Unternehmen intensiv nach Fachkräften suchen und besonders lukrative Jobs bieten, müssen wir frühzeitig fördern“, erläutert Dietmar Wolfsegger, Leiter der WKO Freistadt, den Fokus auf Kindergärten.

Die WKO Oberösterreich hat zusammen mit dem Land Oberösterreich das Projekt KET entwickelt und finanziert, gemeinsam mit einigen Unternehmen. Das Angebot ist für die Kindergärten und die Kinder kostenlos.

Die WKO Freistadt setzt verstärkt Initiativen, um mehr Jugendliche für technische Jobs zu begeistern. Für Christian Naderer ist es verwunderlich, dass noch relativ viele Jugendliche in allgemeine Ausbildungen einsteigen, in denen der zu erwartende Verdienst überschaubar ist, während hingegen Techniker bei den Gehaltskurven nachweislich im obersten Feld liegen.