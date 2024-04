Kunststoffverarbeiter: Schüler helfen bei Entwicklung neuer Produkte

Links Lehrberufe im Kunststoffsektor

In der letzten Juniwoche begeben sich die oö. Kunststoffverarbeiter auf die Suche nach neuen Produkten und laden dazu Schülerinnen und Schüler zur Life Radio „Studiostunde“ ein. Es geht darum, intelligente Produkte aufzuspüren und den Fokus auf Dinge zu legen, die wirklich gebraucht oder erträumt werden. „Jeder von meiner Generation hat in seinem Leben schon Spuren hinterlassen, Visionen umgesetzt, Ziele erreicht und dadurch eine gewisse Form der Wahrnehmung. Da tun frische Augen, Ohren und Stimmen gut“, freut sich Erika Lottmann, Fachvertreterin der oö. Kunststoffverarbeiter, auf den Dialog mit den jungen Menschen.

300 Euro Belohnung für originelle Ideen

Bis zum 12. Juni können sich Schulklassen aller Schulstufen bei office@liferadio.at mit dem Betreff „Studiostunde“ und unter Bekanntgabe der gewünschten Produkte bei Life Radio anmelden. Eine Jury sucht anschließend die originellsten zwei Klassen aus. Diese kommen Ende Juni nach Linz ins Life Radio-Studio und diskutieren gemeinsam mit Erika Lottmann ihre Ideen und Visionen für neue Produkte in der Kunststoffbranche. Jede teilnehmende Klasse wird mit 300 Euro für die Klassenkasse belohnt.

Intelligenter Werkstoff

Die Fachvertretung der Kunststoffverarbeiter weiß, dass Kunststoff dort eingesetzt werden kann, wo andere Werkstoffe versagen. Autos werden durch Kunststoff leichter und verbrauchen so weniger Energie. Durch 3D-Drucker ergeben sich zahlreiche neue Anwendungsgebiete. Auch die Medizin setzt auf den Alleskönner. „Der Werkstoff ist intelligent und folglich auch die Lehre. In Oberösterreich bilden viele Betriebe die beiden Berufe Kunststoffverfahrenstechnik und Kunststofftechnologie aus. Das sind interessante Berufe, die gute Karrierechancen bieten“ so Lottmann, die davon überzeugt ist, mit der Aktion auch die ein oder andere Person für eine Zukunft in der Kunststoffbranche begeistern zu können.

Weitere Infos zu den Lehrberufen: kunststofflehre.at