Bei Label 4 geht es eben nicht nur um Musik

„Im Kern das Arbeiten mit einem Menschen in der Musik und dabei die Visionen von ihm musikalisch umzusetzen“, ist für Isabella Viertbauer aus Gmunden das, was sie täglich in ihrem Business antreibt. Und das gemeinsam mit der Vielfältigkeit, welche das Musikmanagement bereithält.

2016 gründete sie ihr Label 4, eine Eventagentur. Seit 2018 wandelte sie das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Partner in ein Artist-Management um. Dabei geht es nicht nur um die richtigen Musikproduzenten zu suchen, oder die Konzerte zu betreuen. „Wir stehen unseren Künstlern beratend zur Seite, das kann gut und gerne auch einmal über die Musik hinaus gehen. Uns ist es wichtig, dass sich der Künstler voll und ganz auf die Musik konzentrieren kann und alles was ihm Zeit für die Musik rauben könnte, nehmen wir ab.“

Einarsson bei Label 4

Unter anderem Aushängeschild und Amadeus-Austrian-Music-Award-Gewinner Thorsteinn Einarsson steht bei Label 4 unter Vertrag. Auf was sie bei der Zusammenarbeit am meisten wertlegen: „Es gibt zwei Hauptkriterien: Zum einen sehen wir auf musikalischer Ebene Potenzial und können wir das, was der Künstler vertritt, verkörpern.“ Dabei lassen sie sich von ihrem eigenen Instinkt leiten, schauen darauf, ob sie selbst einen Zugang zu dieser Musik haben. „Uns ist zudem wichtig, dass der Künstler etwas eigenständiges macht und nichts kopiert“, so Viertbauer weiter.

Ehrlich und direkt

Die 28-Jährige pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zu ihren Schützlingen. Wie eine Zusammenarbeit konkret aussieht? „Eine Zusammenarbeit mit uns ist immer sehr ehrlich und direkt. Wir sagen unserem Künstler wahrscheinlich Dinge, die er sonst von keinem anderen erfährt, weil er von seinem Umfeld meist nur hört, wie toll alles ist. Der Musiker weiß von Anfang an woran er bei uns ist.“ Label 4 sei wichtig, die Künstler aufzuklären, was die Musikbranche beinhaltet und wie sie tickt um gemeinsam die besten Entscheidungen treffen zu können. Außerdem arbeiten sie zukunftorientiert, so wie gerade an einem neuen Projekt mit Thorsteinn Einarsson.