Trendige Shops und Lokale in Linz

„linzlabyrinth“ heißt der Zusammenschluss von rund 50 Unternehmen, der jetzt den „urban guide“, den Wegweiser zu den teilnehmenden Betrieben, in der zwölften Auflage präsentiert hat. „Die WKO Linz-Stadt ist ja Kooperationspartner der ersten Stunde des ,linzlabyrinths‘. Es freut mich daher besonders, dass unter diesem Dach wieder mehr als 50 Betriebe in Deutsch und Englisch vorgestellt und weitere 30 Betriebe im ‚urban guide‘ zum Besuch empfohlen werden“, hob Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt, hervor. „Der Mix aus bekannten Betrieben und neuen jungen Shops freut mich besonders“, sagt Anita Huber-Katzengruber, Initiatorin des linzlaby­rinths und selbst Geschäftsführerin von Kleider machen Leute und inthebox in der Linzer Herrenstraße.

Fixstarter und Newcomer

Neben den Fixstartern wie etwa Haarschneider Franz, Theater Phönix, Moviemento, City-Kino und Rauner sind diesmal zahlreiche Newcomer zum urban guide dazugestoßen: das Aquarium in der Altstadt, brotsüchtig, das Café freudig, die Donauwirtinnen, der Hauptplatz 23, die Kunstsammlung OÖ, Sandy’s Corner in der Linzerie und Vresh in der Tabakfabrik Linz.

„Dabei hat der neue, mittlerweile zwölfte linzlabyrinth-Guide trotz aller Krisen etwa denselben Umfang wie bisher. Großartig ist außerdem, dass die Inhaberinnen und Inhaber der Betriebe auch in herausfordernden Zeiten den Kopf nicht in den Sand stecken“, sagt Huber-Katzengruber. „Ich finde die Linzer Innenstadt spannender denn je. Überall tut sich etwas, Veränderungen sind an allen Ecken spürbar, alte Betriebe erfinden sich neu und neue Betriebe entstehen. Und schließlich ist der Zusammenhalt, der für uns alle so wichtig ist, noch deutlicher spürbar!“

„Der Begriff Labyrinth steht ja für verschlungene Wege und unbekannte Abzweigungen. Insbesondere die kleinen Seitenstraßen und auch Einkaufsstraßen in den Stadtteilen von Linz abseits der bekannten Straßen und Zentren haben mit ihren individuellen Läden viel zu bieten für die urbane kreative Zielgruppe, die gern abseits des Mainstreams einkauft oder gastronomisch Neues sucht. In vielen Seitenstraßen und Stadtteilen finden sich ganz besondere Geheimtipps, die sogar Linzer noch nicht kennen“, so Schobesberger.

Auch Stadt Linz und Tourismusverband Linz sind Kooperationspartner. „Der urban guide liegt u.a. in der Tourist Information und in den Hotels auf. Wir sind gerne Partner und freuen uns über die Zusammenarbeit“, sagte Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Linz.