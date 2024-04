Die Besten ihrer Disziplin

Oberösterreichs Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure können auf einen professionellen Nachwuchs stolz sein. Insgesamt 31 Lehrlinge stellten bei den diesjährigen Junior Skills in der Linzer Berufsschule ihr fachliches Können unter Beweis. Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer, WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer und Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, zeigten sich von den ausgezeichneten Leistungen der Nachwuchstalente begeistert: „Die Teilnehmer haben auf ganzer Linie überzeugt. Das spiegelt auch die fundierte Ausbildung und die hohe Qualität unserer Betriebe wider.“

Neben den Kategorien Fußpflege, Kosmetik und Massage, in denen die Lehrlinge der Abschlussklassen antraten, war in der Kategorie Fantasie Make-up unter dem Motto „the Magic of flowers“ bereits die Kreativität der Lehrlinge ab der ersten Klasse gefragt.

Fußpfleger

Bei den Fußpflegern siegte Jana Felhofer aus Julbach, Lehrbetrieb Kosmetik&Fußpflege Johanna Mörixbauer, Vorderweißenbach vor der Linzerin Katarina Boskovic, die im Institut Margit Ernst, Linz in Ausbildung steht. Drittplatzierte ist Anna-Sophie Heinrich aus Ampflwang im Hausruckwald, Lehrling bei Kosmetik&Fußpflege Lisa Scheibmayr, Vöcklabruck.

© cityfoto V. l. Fachgruppengeschäftsführerin Monika Nowotny, WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, Anna-Sophie Heinrich (3. Platz), Jana Felhofer (1. Platz), Katarina Boskovic (2. Platz), Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer, Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk

Kosmetiker

Oberösterreichs beste Nachwuchskosmetikerin heißt Annika Leitner aus St. Ulrich bei Steyr, die ihre Lehre im Institut Bellissima Regina Gundendorfer, Steyr absolviert. Den zweiten Platz sicherte sich Elena Hackl aus Liebenau vom Institut Via Vitalis, Freistadt vor Viktoria Mayerhofer aus St. Stefan-Afiesl, Lehrbetrieb Hotel Aviva Betriebs GmbH, St. Stefan-Afiesl.

© cityfoto V. l. Fachgruppengeschäftsführerin Monika Nowotny, WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, Viktoria Mayerhofer (3. Platz), Annika Leitner (1. Platz), Elena Hackl (2. Platz), Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer, Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk

Masseure

Jana Aiglsdorfer aus Lembach vom Massage Knackpunkt - Elisabeth Falkner aus Vorderweißenbach bewältigte die Aufgaben bei den Masseuren am besten. Sie siegte vor der Niederwaldkirchnerin Sarah Haselmayr, ebenfalls Massage Knackpunkt – Elisabeth Falkner, Vorderweißenbach und Raphaela Reitberger aus Micheldorf, Lehrbetrieb Heilmassage Reitberger, Micheldorf.

© cityfoto V. l. Fachgruppengeschäftsführerin Monika Nowotny, WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, Raphaela Reitberger (3. Platz), Jana Aiglsdorfer (1. Platz), Sarah Haselmayr (2. Platz), Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer, Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk

Fantasie Make-up

Beim Fantasie Make-up konnte Vanessa Gruber aus Puchenau, die ihre Lehre bei Kosmetik&Fußpflege Rechberger, Josef Rechberger, Puchenau absolviert, die Jury überzeugen und belegte den ersten Platz vor Adna Mahmutagic aus Micheldorf, Lehrbetrieb Kopf bis Fuß, Verena Nußbaumer, Kirchdorf an der Krems und Bozena Kronsteiner aus Geboltskirchen vom Studio La Bella, Monika Rennleitner, Ried im Innkreis.

© cityfoto V. l. Fachgruppengeschäftsführerin Monika Nowotny, WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, Bozena Kronsteiner (3. Platz), Vanessa Gruber (1. Platz), Adna Mahmutagic (2. Platz), Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer, Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk