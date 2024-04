Mit Können und Kreativität zum Sieg

Den Sieg im ersten Lehrjahr holte sich Lisa Ginzinger aus Braunau am Inn vom Lehrbetrieb Inn Schnitt by Julia Eisenmann, Braunau am Inn. Sophia Luger aus Allhaming, Lehrling bei Leitner Haar & Beauty, Haid/Ansfelden überzeugte die Jury im zweiten Lehrjahr am meisten. Im dritten Lehrjahr sicherte sich Anna Deisinger aus Katsdorf, die ihr Handwerk beim Lehrbetrieb Haircutters HSS GmbH, Linz erlernt, den ersten Platz. Für die zwei Besten jedes Lehrjahres geht es weiter zum Bundeslehrlingswettbewerb am 29. und 30. Juni in Hall in Tirol.

Insgesamt 18 Lehrlinge aus allen drei Lehrjahren stellten sich der fünfköpfigen Fachjury. Bewertet wurden Kriterien wie Kreativität, typgerechtes Styling, Technik und Gesamteindruck. Im ersten Lehrjahr war ein frei wählbarer Look an einem Herrenmodell in 20 Minuten sowie an einem Damenmodell in 45 Minuten zu stylen. Die Aufgabenstellung im zweiten Lehrjahr lautete modischer Haarschnitt mit passendem Styling für Herren bzw. Pixie-Style und Make-up für Damen, jeweils in 50 Minuten. Im dritten Lehrjahr war ein Haarschnitt mit klassischem Verlauf und sichtbarem Föhnstyling an einem Herrenmodell in 45 Minuten und eine zum gewählten Thema passende Hochsteckfrisur inklusive Make-up in 75 Minuten kreativ umzusetzen.

Landesinnungsmeister Alexander Geisbauer ist stolz auf den oö. Friseurnachwuchs: „Unsere Lehrlinge haben gezeigt, dass großartige Stylisten in ihnen stecken. Die kreierten Frisuren aus allen drei Lehrjahren waren beeindruckend. Unser Nachwuchs hat damit einmal mehr die ausgezeichnete Ausbildung und die hohe fachliche Qualität unserer Friseurbetriebe bewiesen.“ WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer und Ursula Krepp, Spartenobmann-Stellvertreterin der Sparte Gewerbe und Handwerk, zeigten sich ebenfalls von den Leistungen der jungen Nachwuchskräfte begeistert: „Die Ergebnisse sprechen für sich.“



Die Preisträger 2024



1. Lehrjahr — Gesamtwertung:

1. Platz: Lisa Ginzinger, Braunau am Inn - Lehrbetrieb: Inn Schnitt by Julia Eisenmann, Braunau am Inn

2. Platz: Yosef Nohat, Linz - Lehrbetrieb: Lisa Thalinger, Laakirchen

3. Platz: Johanna Hornung, Regau - Lehrbetrieb: Salon Astrid, Schalchham



2. Lehrjahr — Gesamtwertung:

1. Platz: Sophia Luger, Allhaming - Lehrbetrieb: Leitner Haar & Beauty, Haid/Ansfelden

2. Platz: Gabriela Cardos, Braunau am Inn - Lehrbetrieb: Inn Schnitt by Julia Eisenmann, Braunau am Inn

3. Platz: Viktoria Jocher, Traunkirchen - Lehrbetrieb: DM Friseurstudio, Gmunden



3. Lehrjahr — Gesamtwertung:

1. Platz: Anna Deisinger, Katsdorf - Lehrbetrieb: Haircutters HSS GmbH, Linz

2. Platz: Stefan Hüttmaier, Vöcklamarkt - Lehrbetrieb: HEADWORK – Bodjo, Frankenmarkt

3. Platz: Stefanie Purner, Sierning - Lehrbetrieb: Friseur Deisl, Sierning

© Röbl Die Gesamtsieger im 1., 2. und 3. Lehrjahr mit ihren Modellen und den Gratulanten.