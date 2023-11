14. Lehrlingsgipfel in der Firma Weigl war ein voller Erfolg

Für viele Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen aus Waizenkirchen, Prambachkirchen und St. Agatha sowie der LWBFS Waizenkirchen steht er nun bevor, der so wichtige Schritt in die Berufswelt. Damit solch ein Start in die berufliche Zukunft gelingt, braucht es viel Unterstützung. Diese Hilfe wurde den Schülern und ihren Eltern beim bereits 14. gemeinsamen Lehrlingsgipfel geboten.

Triebfeder dieser Top-Veranstaltung waren an vorderster Front Prokurist Karl Weixelbaumer (Raiffeisenbank Prambachkirchen) und WKO-Leiter Hans Moser, unterstützt von Mittelschul-Direktor Alfred Hehenberger mit seinen engagierten Lehrkräften. Erster Höhepunkt des Lehrlingsgipfels war das interessante Angebot sich bei den regionalen Lehrbetrieben Informationen zu den angebotenen Lehrberufen zu holen. Dieses Angebot wurde sehr zahlreich angenommen.

Moderator Christof Bauer führte geschickt Regie beim sehr abwechslungsreichen Infoabend des Lehrlingsgipfels. Karin Weigl, Geschäftsführerin der Firma Weigl Liftsysteme, stellte das Unternehmen näher vor. Nach den pointierten Grußworten von Direktor Daniel Tauber, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Prambachkirchen, stellten die zuständigen Lehrkräfte für Berufsorientierung ihren interessanten Aufgabenbereich vor. Atemberaubend war die Robotervorführung von Schülern der MS Waizenkirchen, unter der Leitung von Prof. Andreas Eizenberger.

Es folgte ein sehr praxisbezogener Vortrag zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“ von Doris Reingruber-Leithinger vom Personalmanagement der Raiffeisenlandesbank OÖ AG.

Auf zur LEHRE – fertig – los!



„Auf zur LEHRE – fertig – los!“ lautete die Botschaft von WKO-Obmann Günther Baschinger und WKO Leiter Hans Moser. Sie referierten über aktuelle Lehrlingstrends und Lehrlingsinitiativen in Oberösterreich mit Fokus auf unsere Region. Seitens der Politik war Abgeordneter zum Nationalrat Laurenz Pöttinger, begeistert vom hohen Niveau der Veranstaltung. Er nahm Bezug auf das Bezirksprojekt „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“ und gratulierte zu diesem hochkarätigen Abend im regionalen Leitbetrieb Weigl.





Höhepunkt des Abends war die Diskussionsrunde mit Lehrlingen und Führungskräften aus den regionalen Unternehmen. Die Firmen präsentierten sich als sehr mitarbeiterorientierte Lehrbetriebe und die Jugendlichen faszinierten mit ihren knackigen Statements; das Kriterium „Freude am eigenen Lehrberuf“ zu haben wurde von allen hervorgehoben! Der Slogan „Lebe dein Talent – die Lehre!“, wird für die nächsten Jahre richtungsweisend sein.



Zum Abschluss eines überaus gelungenen Lehrlingsgipfels, durften sich die Besucher bei einem herzhaften Imbiss laben, bei dem noch angeregt zum Thema Lehre, Arbeitsplätze in der Region, und „Attraktiver Arbeitgeber“, diskutiert wurde.

„Im November 2024 findet dann der 15. Lehrlingsgipfel, dann wieder in einem Leitbetrieb in Prambachkirchen statt“, freuen sich die Organisatoren bereits auf die nächste Veranstaltung dieser Serie.