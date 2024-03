Damit sich Leistung für alle lohnt

Wer in Österreich mehr leistet, wird immer kräftiger zur Kasse gebeten. Deshalb fordert die WKÖ die Politik auf "Mehr netto vom brutto" rasch in die Tat umzusetzen.

Unsere konkreten Forderungen lauten:

Steuersätze reduzieren

Steuerfreibetrag für Vollzeitarbeit einführen

Lohnnenebenkosten radikal senken









WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer:

Ihre Stimme für mehr Leistung

Wer bereit ist, mehr zu leisten, muss belohnt und darf nicht bestraft werden. Unterstützen Sie unsere Kampag­ne mit Ihrer Unterschrift!

Der Wille zu Leistung und Eigenverantwortung ist die Basis für unseren Wohlstand und für unser Sozialsystem. Wer das Leistungsdenken, wie mit der Forderung nach weniger arbeiten aushöhlt, der leistet einem gefährlichen Anspruchsdenken Vorschub.

Wer bereit ist, mehr zu leisten, muss belohnt und darf nicht bestraft werden. Unsere Kampagne, die jetzt in den Startlöchern steht, zielt auf drei Bereiche ab, in denen Mehrleistung nicht belohnt, sondern bestraft wird. Erstens: Wer mehr arbeitet und mehr verdient, ist mit deutlich höheren Steuersätzen konfrontiert. Gerade bei den mittleren Einkommen müssen daher die Steuersätze sinken.

Zweitens: Die Teilzeitbeschäftigung wird in Zeiten des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels zum Problem. Wer Vollzeit arbeitet, darf steuerlich nicht schlechtergestellt werden als Teilzeitbeschäftigte. Daher muss Vollzeitarbeit steuerlich günstiger werden.

Und schließlich drittens das wichtige Thema Lohnnebenkosten. In kaum einem anderen EU-Land zahlen Arbeitgeber mehr Lohnnebenkosten als in Österreich. Hohe Lohnnebenkosten wirken leistungsdämpfend, treiben die Arbeitskosten an und sind ein negatives Standortsignal.

Von der oberösterreichischen Wirtschaft gibt es eine klare strategische Zielvorgabe: Entlastungsschritte und Leistungsanreize sind das Gebot der Stunde.

Unterstützen Sie unsere Vorschläge mit Ihrer Unterschrift!





