2023 für Sie erreicht!

„Dranbleiben!“ lautete das Motto bei zahlreichen Maßnahmen, die die Wirtschaftskammer fordert, um den Wirtschaftsstandort Österreich abzusichern und konkurrenzfähig zu halten.

„Die Erfolge der Wirtschaftskammer in der Interessenvertretung können sich sehen lassen, aber beim Einsatz für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land werden wir nicht nachlassen“, kündigt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer an. Laut OECD schrumpft Österreichs Wirtschaft heuer um 0,4 Prozent.

Die Gründe liegen etwa im starken Anstieg der Lohnstückkosten, der schwachen Auftragslage in der Industrie, dem steilen Zinsanstieg, dem nur langsamen Rückgang der Energiepreise für Endkunden und damit einer hohen Inflation.

Was das Land jetzt braucht, ist eine kluge Kombination von wachstums- und investitionsfördernden Maßnahmen mit strukturellen Reformen, die den Standort zukunftsfähig aufstellen. Rasch spürbar wären etwa weitere steuerliche Entlastungsschritte.

Weitere Entlastungen

Österreich weist die dritthöchste Steuer- und Abgabenquote in der EU auf und die Steuer- und Abgabenbelastung von Arbeit ist die vierthöchste in der OECD. Hier gibt es trotz erfolgter Schritte weiteren Handlungsbedarf, denn die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wird zunehmend zum Problem für Österreich. In keinem anderen Land der Eurozone steigen die Lohnstückkosten 2024 so stark wie hierzulande.

Um das Wachstum anzukurbeln, brauche es zudem effektive Investitionsanreize, die auch dazu beitragen können, die grüne Transformation zu forcieren. Daneben braucht es Antworten auf strukturelle Herausforderungen, wie z.B. auf den sich manifestierenden Arbeitskräftemangel und den demografischen Wandel. Notwendig sind verbesserte Anreize für längeres Arbeiten.

Top-Noten für das Service der WKOÖ

Auch im Service haben die Unternehmen mit der Wirtschaftskammer einen starken Partner. Ob Klein-, Mittel- oder Großbetrieb, ob Fragen in Recht oder Umwelt, Gründung oder Innovation und Digitalisierung auftauchen,die Wirtschaftskammer Oberösterreich ist für die Unternehmerinnen und Unternehmer Problemlöser mit Experten für die verschiedensten Fachbereiche. Die Zufriedenheit mit der Qualität bei persönlichen Beratungen durch die WKOÖ-Expertinnen und -Experten ist extrem hoch. Die Kundinnen und Kunden vergeben die Note 1,09 nach dem Schulnotensystem.





WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer

Starker Einsatz lohnt sich

Nächstes Jahr geht es wieder bergauf mit der Wirtschaft und wir tun alles in unserer Kraft Stehende, um diese Dynamik weiter zu befeuern.

Hohe Zinsen, hohe Energiepreise und insgesamt eine hohe Inflation – mit diesen Herausforderungen hatten im heurigen Jahr Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Konsumentinnen und Konsumenten gleichermaßen zu kämpfen.

Die Folge war eine schrumpfende Wirtschaftsleistung quer über alle Branchen. Insbesondere in der Bauwirtschaft kam die Auftragssituation zu erliegen. Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal zum zweiten Mal in Folge gesunken. Sie verringerte sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,8 Prozent.

Trotz schwieriger Umstände haben wir uns als WKOÖ stets dafür eingesetzt, Maßnahmen zu erreichen, die den Wirtschaftsmotor am Laufen halten. Rückblickend auf das heurige Jahr können wir stolz behaupten, dass sich unser starker Einsatz für Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, gelohnt hat. Die Abgabensenkungen und die Abfederung der gestiegenen Energiekosten waren neben vielen anderen Erfolgen wichtige Errungenschaften, für die wir lange gearbeítet haben. Maßnahmen, die dringend notwendig waren und die ihre Wirkung zeigen.

Für das nächste Jahr rechnen die Experten mit einem leichten Wachstum. Es geht also wieder bergauf mit der Wirtschaft und wir tun alles in unserer Kraft Stehende, um die Dynamik weiter zu befeuern.

Nun steht Weihnachten vor der Tür und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Zeit sowie viel Glück, Gesundheit und Erfolg für das kommende Jahr.





