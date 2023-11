Lemontec und Webviertler bündeln digitale Kräfte

„Durch das Wachstum auf über 20 Mitarbeiter positionieren wir uns als ein führender Anbieter von digitalen Marketinglösungen mit den Schwerpunkten Web Development UI/UX Design, eCommerce, Social Media Marketing und Brand Concept. Durch die Integration von W4 bieten wir den nun gemeinsam über 300 Kunden aller Branche und Unternehmensgrößen, sowie interessierten Neukunden, ein noch breiteres Spektrum an Leistung und Servicequalität”, so Tobias Luger, der das Unternehmen als Geschäftsführer weiterführen wird.

Teil einer oberösterreichische Erfolgsgeschichte



© Jakob Hanner, Mutig Echt GmbH Hannes Gallistl (l.), Tobias Luger.

W4 betreut mit den Schwerpunkten Webentwicklung und Digitalmarketing neben bekannten Kunden wie BUWOG, Liebherr Hotels, Eurothermen Resorts oder Admiral Wetten branchenübergreifend KMU im gesamten DACH-Raum. Dies gesellen sich künftig zu Lemontec Kunden wie TÜV Austria, Ottakringer Hermann Bio oder Volksbank Lemontec ist als “Part of the E-Conomix Group” Teil einer oberösterreichische Erfolgsgeschichte mit mittlerweile sechs renommierten Digital-Spezialunternehmen: „Durch die Übernahme von W4 setzen wir einen weiteren Meilenstein in der klare Wachstums-Strategie unserer Gruppe mit bereits über 100 motivierten digitalen Rockstars”, so Bernhard Aichinger, gemeinsam mit Michael Raberger Master-Mind der E-Conomix Group.



Webviertler Geschäftsführer Hannes Gallistl übergibt im Zuge de Zusammenlegung die Geschäftsführung an Tobias Luger. Als Gründer und digitaler Visionär hat Gallistl mehrere erfolgreiche Unternehmen mit aufgebaut und wird sich künftig als strategischer Partner auf die Themen Künstliche Intelligenz, Busines Development, strategisches Digitalmarketing und Trendforschung konzentrieren.

© Jakob Hanner, Mutig Echt GmbH Das neu geformte Lemontec-Team: v. l. Bernhard Aichinger, Michael Raberger, Karin Gammer, Jacqueline Leitner, Patrick Königstorfer, Tanja Denkmayr, Ricarda Schagerl, Verena Örtelt-Sumps, Susanne Mayer, Melanie Humer, Tobias Luger, Hannes Gallistl, Magdalena Brandstötter, Johanna Blaha, Sabrina Mair, Werner Richtsfeld, Julia Wörister, Magdalena Lackinger, Niklas Panacker, Viola Krexhammer, Jakob Hanner.