Hannah Schauer ist Oberösterreichs beste Nachwuchsfloristin

Oberösterreichs beste Nachwuchsfloristin heißt Hannah Schauer. Die aus Wendling stammende Siegerin, die beim Lehrbetrieb Blumen Höfer – Katharina Höfer aus Marchtrenk in Ausbildung steht, setzte sich kürzlich beim Landeslehrlingswettbewerb der oö. Floristen auf der Messe „Blühendes Österreich“ in Wels durch. Den zweiten Platz sicherte sich Lisa Bichelhuber aus Pettenbach vom Lehrbetrieb Prielinger Peter in Pettenbach. Platz drei belegte Doris Dirisamer aus Hofkirchen an der Trattnach, die ihr Handwerk im Lehrbetrieb Floradies – Maier Franz in Schlüßlberg erlernt.

Insgesamt stellten beim Landeslehrlingswettbewerb der oö. Floristen sieben junge Frauen ihr Können unter Beweis. Unter großem Zeitdruck waren vielfältige, anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. So mussten sie einen Brautstrauß oder einen Brautschmuck mit Anstecker, einen gebundenen Strauß, einen Trauerkranz und eine Tischdekoration unter dem Motto „Mein erstes Date“ kunstvoll anfertigen. Unter den strengen Augen der Jury wurden die Arbeiten hinsichtlich Technik, Gestaltung, Farbkombination und Kreativität bewertet.

Die Lehrlinge von heute sind unsere Fachkräfte von morgen. Wie in fast keinem anderen Beruf trifft im Floristenhandwerk Kreativität auf höchste handwerkliche Präzision – Gespür für Farben und Formen ist das Um und Auf. „Mit der Floristenlehre stehen jungen Menschen weltweit viele Türen offen“, betonte Landesinnungsmeisterin Elke Lumetsberger, die als Meisterfloristin besonders stolz auf die großartigen Leistungen ihres Berufsnachwuchses ist. Die drei Erstplatzierten werden Oberösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb von. 27. – 30. Juni 2024 in Velden, Kärnten vertreten.

© Cityfoto/Pelzl V. l. : Spartenobmann-Stv. Gerhard Spitzbart, Doris Dirisamer (Platz 3), Bundesinnungsmeister-Stv. Johann Obendrauf, Hannah Schauer (Platz 1), Fachgruppengeschäftsführerin Monika Nowotny, Lisa Bichelhuber (Platz 2) und Landesinnungsmeisterin Elke Lumetsberger





Lieblingsstrauß gekürt

Für große Begeisterung sorgten auch jene 19 oö. Meisterfloristinnen und -floristen, die heuer bei der Strauß-Challenge ihren kreativsten Blumenstrauß im Rahmen einer eigenen Ausstellung präsentierten. In Farbe, Form, Größe und Gestaltungstechnik gänzlich unterschiedlich, zeigten die Betriebe ihre vielfältiges Können. Bewertet wurden die Blumensträuße von den Messebesuchern, die mittels Votingkarten für ihren Lieblingsstrauß stimmten. Über den 1. Platz darf sich die Firma „Gabi’s Blumen“ aus St. Marien freuen. Der 2. Platz ging nach Bad Goisern an „Unverblümt. Blumen mit Charakter“ und den 3. Platz sicherte sich „Blumen Edith“ aus Steyr.

© Nik Fleischmann Der Strauß von "Gabi's Blumen" aus St. Marien sicherte sich beim Publikums-Voting den 1. Platz.