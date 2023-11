Mit dem Berufserlebnistag Freistadt zum Traumberuf

Der Bezirk Freistadt hat die Trendwende bei der Lehrlingsausbildung erfolgreich geschafft. Nach rückläufigen Lehrlingszahlen Anfang der 2010er Jahre, steigt die Anzahl der Lehrlinge im Bezirk Freistadt seit 2016 wieder kontinuierlich an. Waren es 2016 noch 599 Auszubildende im Mühlviertler Bezirk, sind es mit Stand Dezember 2022 726 Lehrlinge, die in 258 Lehrbetrieben ausgebildet werden. Auch im heurigen Sommer haben sich die regionalen Betriebe wieder erfolgreich mit neuen Lehrlingen verstärkt. Mit Ende August 2023 gab es 231 Lehrlinge im ersten Lehrjahr im Bezirk Freistadt. Das sind um beachtliche 22,9 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr, während es im OÖ-Durchschnitt nur um 1 Prozent mehr waren.



Fachkräfte bleiben unbestritten eine gefragte Ressource, die Demografie spielt der Wirtschaft hier aber nicht in die Karten. Die regionalen Unternehmen wissen, dass man selbst in Jahren, in denen man aktuell ausreichend Personal hat, sich nicht zurücklehnen darf. Gerade Ausbildungsbetriebe müssen laufend am Ball bleiben und sich stetig öffentlich als attraktive Arbeitgeber präsentieren. „Die WKO Freistadt ist sich ihrer Verantwortung in der Forcierung der dualen Ausbildung, konkret in der Lehrlingsvermittlung, bewusst und bietet den regionalen Arbeitgebern viele wertvolle Instrumente und Gelegenheiten, um Lehrlinge zu finden“, betont Christian Naderer, Obmann der WKO Freistadt.



Neben der regionalen Karriereplattform meinjob-freistadt.at und der Aktion OÖ Job Week bietet der Berufserlebnistag Freistadt die ideale Möglichkeit, Arbeitgeber und Lehrstellensuchende in Kontakt zu bringen. Die Berufsmesse, die mittlerweile als die größte regionale Berufs- und Ausbildungsmesse Oberösterreichs gilt, findet heuer am 17. November in den Freistädter Messehallen statt. „Der Berufserlebnistag soll den Jugendlichen bei der Frage helfen, welchen Ausbildungs- oder Berufsweg sie nach der Pflichtschule einschlagen und welche Punkte sie bei dieser Entscheidung unbedingt beachten sollen – immer auch mit dem Blinkwinkel auf das attraktive regionale Ausbildungsangebot im Bezirk“, so Naderer. Das Berufsevent wird heuer erstmals auf beide Freistädter Messehallen ausgeweitet. 67 Aussteller informieren über ihre Ausbildungsmöglichkeiten, davon sind 50 regionale Lehrbetriebe und 17 regionale Schulen und Beratungseinrichtungen. „Willkommen sind nicht nur 14- bis 16-Jährige, sondern auch Maturanten, Schul- und Studienabbrecher sowie Berufsumsteiger“, lädt Naderer ein. „Alle haben die Chance, am Berufserlebnistag in Freistadt den Weg zu finden, der den persönlichen Talenten entspricht und auch tolle Berufsaussichten bietet.“



Einer der Aussteller ist das Maschinenbauunternehmen Dorninger Hytronics GmbH aus Unterweitersdorf, das sich auf maßgeschneiderte Hydraulik- und Mechatroniklösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet. Ein Jahr später wurden bereits die ersten zwei Lehrlinge aufgenommen. Heute ist Dorninger Hytronics mit 215 Beschäftigten einer der größten Betriebe im Bezirk Freistadt und mit 17 Lehrlingen auch einer der größten Ausbildungsbetriebe. Beim Berufserlebnistag Freistadt sind sie mit einem eigenen Schulungsaggregat vor Ort, an dem junge Besucher gleich einiges selbst ausprobieren können. „Wir sind sehr froh über die diversen Initiativen der WKO, durch die wir die Möglichkeit haben, Lehrlinge positiv anzusprechen und Auszubildende zu finden“, sagt Bernhard Dorninger, Geschäftsführer von Dorninger Hytronics.



Mit JOB/UP, der Mühlviertler Lehrlingsakademie, gibt es in Freistadt ein weiteres Top-Angebot für Lehrlinge, das für eine Ausbildung im Bezirk spricht. Diese Lehrlingsakademie ist eine überbetriebliche Ausbildung für Lehrlinge von Mühlviertler Lehrbetrieben, bei der wertvolle soziale und unternehmerische Kompetenzen für spätere verantwortungsvolle Aufgaben erworben werden können. 45 Lehrlinge haben im abgelaufenen Jahr alle drei Module absolviert und dafür letzte Woche die Zertifikate überreicht bekommen.