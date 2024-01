Nächtigungsrekord in Linz

Betrachtet man allein die Nächtigungszahlen so ist Linz eine Millionenstadt: Im Laufe des letzten Jahres wurden 1.002.224 Nächtigungen bei den Linzer Betrieben gezählt. Nach den Einbußen der vergangenen Jahre durch die Corona-Krise ist das ein besonders erfreuliches Ergebnis für den Linzer Tourismus. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lagen die Nächtigungen bei 934.944, die aktuellen Zahlen sind ein Plus von rund 7 Prozent. Besonders beliebt ist Linz bei den Besuchern aus Österreich (490.000), gefolgt von Deutschland (194.868), Polen (24.114) und Italien (23.903).

Doch es geht nicht nur um die Nächtigungszahlen - andere Messgrößen wie etwa die Nachhaltigkeit werden immer wichtiger. Der Linz Tourismus setzt sich daher das Ziel, den Tourismus in Linz im Einklang mit der Region, der Natur und der lokalen Bevölkerung voranzutreiben. Betriebe sollen dabei besonders unterstützt werden – etwa darin, welche Maßnahmen getroffen werden können oder welche Umwelt-Zertifikate empfehlenswert sind.

Linz als interessante Destination mit immer mehr Hotelbetten

"Die Stadt wird als interessante Destination für vielfältige Reiseanlässe wahrgenommen. Geschäftsreisende, Kongressbesucher:innen und Individualgäste zahlen in dieses Ergebnis ein", freuen sich Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin des Linz Tourismus, und Aufsichtsratvorsitzender Dieter Recknagl.

Mittlerweise ist auch die Entwicklung der Hotelbetten positiv zu sehen. Waren es 2009 in Linz noch 5.705 ging die Anzahl bis 2017 laufend zurück, wodurch es immer wieder Engpässe gab. Mit dem sich stetig verbessernden Image der Stadt stieg auch die Nachfrage von Investor:innen und neue Häuser wurden in den vergangenen Jahren errichtet. Zu den Neueröffnungen zählen etwa das Amedia Hotel, das Bee Green Linz, das Art-Inn, das Motel One oder Spinnerei Designhotel. Die einzig größere Schließung war das ibis City Linz, wobei es auch hier "bald Neuigkeiten geben wird", lässt Recknagl wissen. Im Juni 2023 ergab die Zählung eine Anzahl von 6.653 Betten.

Moderne Tourist Info und neues Design

Für 2024 ist der Umbau und die Modernisierung der Tourist Information am Hauptplatz geplant. Der aktuelle Beratungs- und Informationsraum für die Gäste ist zu klein und eng, um einen zeitgemäßen Auftritt möglich zu machen. Durch die Erweiterung des Raumes kann eine umfassende Neugestaltung umgesetzt werden. Gemeinsam mit der Stadt Linz, Eigentümerin des Alten Rathauses, wurde eine Ausschreibung vorbereitet, wobei sich drei Linzer Firmen als mögliche Partner für den Innenausbau vorstellten. Derzeit laufen bereits die ersten Grobplanungen für den Umbau. Die Neueröffnung soll noch in diesem Jahr stattfinden. Parallel hat der Linz Tourismus auch ein Projekt für die Überarbeitung der Marke und des Erscheinungsbildes gestartet. Das Corporate Design soll bis Herbst finalisiert werden, sodass die Ergebnisse auch in die neue Tourist Info einfließen.



Kulturhauptstädte Linz und Bad Ischl

Durch die Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut werden auch in Linz positive Effekte erwartet. Viele Gäste sind neugierig, eine ehemalige und eine aktuelle europäische Kulturhauptstadt im Rahmen einer Reise zu besuchen. Seit 2009 sind in Linz viele nachhaltige Auswirkungen sichtbar, so hat sich das Angebot für Freizeit, Kultur und Gastronomie und Shopping gut entwickelt. "Der Ursprung als Industriestadt, gepaart mit Kultur sowie der Donau als Kraftquelle und eingebettet in die Natur haben Linz ein einzigartiges Selbstverständnis und eine besondere Atmosphäre gebracht, die nur hier zu spüren ist. Es ist natürlich eine besondere Freude, eine weitere Kulturhauptstadt im selben Bundesland zu haben“, sagt Recknagl.

Anlässlich des 200. Geburtstag von Anton Bruckner werden in der Landeshauptstadt zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die ebenso Touristen anlocken sollen. "In Amerika kennt man vielleicht die Stadt Linz nicht, aber der Name Anton Bruckner kann ein Grund für eine Reise nach Linz sein", so Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer.