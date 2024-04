Ökologisierung im Kranbau durch NEQ

Die NEQ Cranes GmbH in Buchkirchen entwickelte den Kran mit Leimbinder-Kranbrücke und Leimbinder-Kranbahnen insbesondere für Zimmereibetriebe und Holzbauunternehmen. Der hohe Holzanteil gegenüber Stahlkränen bildet systemisch eine quasi klimaneutrale Krananlage. CO 2 -Emissionen bei der Stahlerzeugung werden durch die CO 2 -Absorption bei Holz kompensiert.

Brettschnittholz steht in verschiedenen Güten, von Weich- bis Hartholz, zur Verfügung. Die natürliche Schallabsorption des Holzes ergibt einen ruhigeren Kranbetrieb im Vergleich zu Kränen in Stahlkonstruktion. Zudem weisen laut NEQ Brettschnittholzverbindungen eine bessere Feuerwiderstandsdauer und besseres Brandschutzverhalten als Stahl auf. Eine NEQ-Entwicklung, die regenerative Werkstoffe mit Krankomponenten von SWF, moderner Elektrik und Elektronik verbinden.

www.neq-cranes.at