Neue Buslinie Lunzerstraße erleichtert Mitarbeitersuche für Firmen in Linz

„Die Lunzerstraße ist eine wichtige Wirtschaftsachse im Linzer Süden mit Standorten von mehr als 50 Mitgliedsbetrieben der WKOÖ, darunter viele namhafte Industriebetriebe“, stellt Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt, fest. „In Summe sind mehr als 1500 Mitarbeiter an den verschiedenen Unternehmensstandorten in der Lunzerstraße beschäftigt. Wir freuen uns, dass als gemeinsame Initiative von zwölf ansässigen Betrieben und der Wirtschaftskammer Oberösterreich jetzt nach mehreren Gesprächsrunden mit den Linz Linien und der Stadt Linz die neue Linzer Stadtteilbuslinie 108 in Betrieb geht“, so Schobesberger.

Stärkung des Standorts und Schritt zur Ökologisierung

„Die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist für viele Mitarbeiter ein wichtiges Kriterium. Dies trifft besonders auf Lehrlinge zu. Wir freuen uns, dass die neue Buslinie 108 die vielen Unternehmen in der Lunzerstraße direkt an das Straßenbahnnetz anbinden wird. Damit wird der Standort gestärkt und ein wichtiger Schritt zur Ökologisierung gesetzt. Die ansässigen Unternehmen haben den Start der Buslinie durch ihren signifikanten Beitrag zur Finanzierung möglich gemacht. Die schwierige Erreichbarkeit der Firmen in der Lunzerstraße mit dem öffentlichen Linienverkehr war ein Mitgrund für den großen Engpass in der Mitarbeiter- und Lehrlingssuche. Im öffentlichen Linienverkehr war die Lunzerstraße als Privatstraße bis jetzt nur indirekt über die durch das voestalpine-Werksgelände führende Linie 18 in den Morgen- und Nachmittagsstunden zu wenigen Zeitpunkten erreichbar“, sagt Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Die neue Linie 108 soll bedarfsgerecht in 30- bzw. 60-Minuten-Intervallen fahren und sechs Haltestellen, davon fünf in der Lunzerstraße sowie eine im Bereich Simonystraße, umfassen. Die Linie 108 wird neben den Mitarbeitern der Firmen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. „Wir danken der Stadt Linz für die Zusage der Kofinanzierung sowie den Linz Linien für die engagierte und professionelle Projektumsetzung. Nur durch den persönlichen Einsatz aller Beteiligten konnte das Projekt so rasch und erfolgreich umgesetzt werden“, so Schobesberger.