Neuer Name für Linzer Digital-Uni

Das in der Gründungsphase verwendete Kürzel IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) war aufgrund der Verwechslungsgefahr mit zahlreichen anderen Organisationen und Unternehmen für den alltäglichen Sprachgebrauch keine Option mehr. In einem intensiven Prozess mit zahlreichen Beteiligten einigte man sich nun auf die neue Bezeichnung. „Mit der neuen Marke ist es uns gelungen, zentrale Aspekte unserer Ausrichtung in den Mittelpunkt zu rücken. Transformation ist unser Ziel, Interdisziplinarität unser Weg“, wird Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt zitiert, die gemeinsam mit Bildungsminister Martin Polaschek, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Stadtrat Dietmar Prammer (i. V. für Bürgermeister Klaus Luger) sowie Ars-Electronica-Geschäftsführer Gerfried Stocker den künftigen Auftritt der Digital-Uni präsentierte.

Bedeutung der Wirtschaft

Ziel der neuen Uni ist, Personen auszubilden, die mit Methoden und Tools aus unterschiedlichen Disziplinen ihre Organisationen transformieren werden. „Dabei geht es immer um die Bewältigung von Aufgaben an den Nahtstellen zwischen Digitalisierung und den aktuellen Problemen unserer Zeit – darunter Energie, Klima oder Mobilität“, so Lindstaedt. Die Aufgaben kommen dabei aus der Gesellschaft, der Wissenschaft, der Wirtschaft oder von den Studierenden selbst.

Unternehmen können somit als Aufgabensteller auftreten. Eine angedachte Möglichkeit für Unternehmen ist auch, dass sogenannte „Labs“ in den Betrieben errichtet werden. Dort können Studierende dann die Unternehmenstechnologie kennenlernen und daran arbeiten und lernen.

Neben zahlreichen nationalen und internationalen Universitäten ist die IT:U auch immer wieder mit anderen Stakeholdern in Kontakt, darunter die WKOÖ. „Dank dieses Austausches erhalten wir wertvolle Inputs und Anregungen“, so Lindstaedt.

Start im Herbst 2024

Während die Verwaltungsdirektion, zwei Lektorenposten sowie die Stelle des Technology Strategist bereits besetzt sind, gilt es im Bereich des Managements noch Positionen zu besetzen. Die Ausschreibung der ersten Professoren ist für nächstes Jahr angedacht. Das erste Doktorratsstudium soll im Herbst 2024 starten, der erste Master-Lehrgang im Herbst 2025.

Mit dem neuen Bundesgesetz über das Institute of Digital Sciences Austria (so weiterhin die rechtliche Bezeichnung), das seit dieser Woche Montag in Begutachtung ist, erhält die Uni nun jedenfalls eine dauerhafte Rechtsgrundlage. "Diese dauerhafte Rechtsgrundlage für die Zeit nach der Gründungsphase des Instituts war der letzte Schritt in einem klaren Phasenplan und ist somit ein echter Meilenstein in der digitalen Transformation des Wirtschafts- und Bildungsstandorts Österreich", heißt es aus dem Bundesministerium.