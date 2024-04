Neues WIFI-Kursprogramm geht am 29. April online

Mit über 10.000 Kursen, Seminaren und Lehrgängen bietet das WIFI OÖ ab 29. April wieder hervorragende Lernmöglichkeiten, die auf die Anforderungen der heutigen Berufswelt zugeschnitten sind. Wer sich beispielsweise auf die Lehrabschluss- oder Berufsreifeprüfung vorbereiten, eine akademische Laufbahn anstreben oder einfach sein Wissen erweitern und seine Karriere vorantreiben möchte, hat mit dem WIFI OÖ stets einen kompetenten Karrierebegleiter an seiner Seite.



Praxisnahe Weiterbildung

Das WIFI hat als Fachkraftschmiede der Wirtschaftskammer Oberösterreich auch für das Kursjahr 2024/25 sein Programm auf die Anforderungen der Wirtschaft abgestimmt. Neu im WIFI-Programm sind die Kurse „KI und positive Führung“, „Multiprojektmanagement“, „Künstliche Intelligenz im Personalwesen“, „Ressourcenmanager“, „KI im modernen Rechnungswesen und in der Finanzverwaltung“, „Werkmeisterschule Informationstechnologie“ oder „KI für Techniker“. „In allen Seminaren und Lehrgängen wird Wert darauf gelegt, dass neu erworbenes Wissen direkt im Arbeitsalltag angewendet werden kann“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Dafür sorgen die mehr als 2.800 Top-Trainerinnen und -Trainer, die ihre Expertise aus der Praxis mitbringen und ihr Wissen weitergeben.



„Allein das WIFI Linz verfügt mit 88 verschiedenen Werkstätten über die besten Voraussetzungen, um die Theorie unverzüglich in die Praxis umzusetzen. Die zwölf regionalen WIFI-Bildungszentren stellen dazu die ideale Ergänzung in unmittelbarer Umgebung unserer Kunden dar. Zudem stehen erfahrene WIFI-Bildungsberater gerne kostenlos in einem persönlichen Termin zur Verfügung, um über passende Ausbildungen und Förderungsmöglichkeiten zu informieren“, lädt WIFI-Kuratorin Doris Cuturi-Stern alle Bildungs- und Weiterbildungsinteressenten ein, ihre bestehenden Kompetenzen zu vertiefen, weitere Schritte für eine erfolgreiche Karriere zu setzen und neues Wissen zu erlangen.



Weitere Informationen zum WIFI-Kursprogramm 2024/25 sind im WIFI-Kundenservice

unter T 05-7000-77, E kundenservice@wifi-ooe.at oder auf wifi.at/ooe erhältlich.