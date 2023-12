ÖKO-PLUS-Programm auch 2024

Seit April 2022 unterstützt die WKOÖ Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit mit dem geförderten Beratungsprogramm ÖKO-PLUS. Das zweistufige Programm unterstützt niederschwellig und unmittelbar beim ökologischen Transformationsprozess und muss chronologisch durchlaufen werden.

In Stufe 1 werden mithilfe geförderter Erst-Checks durch Ingenieurbüros und Unternehmensberater die spezifischen Potenziale für die energetische und ökologische Transformation aufgespürt. In Stufe 2 werden diese Potenziale in konkrete Projekte umgewandelt.

Als Unternehmen macht man so erste wesentliche Schritte in einem sich rasant verändernden Umfeld, setzt einen Transformationsprozess in Gang und ist nicht zuletzt in der Lage, aktuelle Herausforderungen in künftige Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

ÖKO-PLUS-Programm

2-stufiges Beratungsprogramm

bis zu 100 Prozent vom Beratungshonorar

bis max. 2.250 Euro Förderung

finanziert durch die WKOÖ

online einreichen bis 28. 12. 2024