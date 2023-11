Neue Ausbildung zum zertifizierten KI-Experten startet am 11. Dezember

Die Künstliche Intelligenz hält sowohl im Privatleben als auch in der Arbeitswelt Einzug und bietet in Zukunft viele Möglichkeiten und Chancen. Chancen, die nicht nur Programmierern und IT-Spezialisten vorbehalten sein sollen, sondern für alle zugänglich sind. Aus diesem Grund startet die Vitalakademie Linz in Kooperation mit dem KI-Unternehmen „Headquarter Web3“ jetzt mit der Ausbildung zum zertifizierten KI-Experten. Die Ausbildung dauert sechs Wochen.

Der Kurs „Zertifizierter KI-Experte“ hat das primäre Ziel, die Teilnehmer an das Arbeiten mit Künstlicher Intelligenz heranzuführen. Die Ausbildung beginnt mit einer grundlegenden Einführung, die vor allem Menschen ohne Vorerfahrungen und KI-Kenntnissen den Einstieg in unterschiedlichste KI-Tools ermöglicht. Am Ende des Programms wird der Absolvent praktische Anwendungsfälle beherrschen, die sowohl private als auch berufliche Vorteile mit sich bringen. Durch den Kurs werden die Absolventen in die Lage versetzt, KI in verschiedenen Medienformaten wie Text, Bild, Video und Audio effektiv zu nutzen.

Orts- und zeitunabhängig lernen

Die Inhalte werden durch kurze, aufschlussreiche Videos übermittelt und stehen den Teilnehmern auch als Text zur Verfügung. Zahlreiche Beispiele und praktische Übungen versetzen Lernende in die Lage, das Gelernte sofort umzusetzen und sich in den Anwendungsmöglichkeiten der KI auszuprobieren. Durch 24/7 Support und eine eigene Community aus KI-Enthusiasten werden Fragen zu Antworten und Probleme zu Lösungen.

Der Kurs richtet sich an Unternehmer, die nach Wegen suchen, um ihre Geschäftsprozesse durch den Einsatz von KI zu optimieren. Perfekt geeignet ist die Ausbildung aber auch für Menschen, die sich durch eine Zusatzqualifikation neue berufliche Chancen sichern möchten.



Über 40.000 Absolventen der Vitalakademie Österreich

Die Vitalakademie besteht seit 1999 und ist Spezialist für Sport-, Gesundheits- und Sozialausbildungen. Die Studierenden werden in den sechs Bereichen „Fitness und Ernährung“, „Leben und Natur“, „Soziales und Pädagogik“, „Massage und Wellness“, „Kosmetik und Fußpflege“ und „Medizinische Verwaltung und Betreuung“ ausgebildet. Viele Kurse werden an Wochenenden angeboten, um berufstätigen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen. Die Ausbildungen schließen mit Diplom, einem staatlich anerkannten Abschluss oder einem Zertifikat ab.

