OÖ Job Week präsentiert Vielzahl an Berufs- und Karrierechancen

Die OÖ Job Week 2024 findet heuer von 18. bis 22. März statt. In dieser Woche der Berufswahl treffen sich Arbeitgeber und potenzielle Arbeitnehmer und Lehrlinge dort, wo es wichtig ist, nämlich am zukünftigen Arbeitsplatz. Anders als bei Messen sind bei diesem Format die Unternehmen selbst der Schauplatz. Die Interessenten erhalten vielfältige Einblicke in Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe und können ihre Talente gleich ausprobieren. „Oberösterreichs Betriebe bieten für jede Altersgruppe breit gefächerte berufliche Möglichkeiten an. Diese aufzuzeigen, ist eine Hauptintention der OÖ Job Week, einer vor zwei Jahren von der Wirtschaftskammer Oberösterreich initiierten neuen Plattform für Berufs- und Karrierechancen“, erläutert WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

An der in drei Wochen stattfindenden OÖ Job Week beteiligen sich oberösterreichweit 250 kleine, mittlere sowie auch große Unternehmen, um sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. „Die Arbeitgeber-Attraktivität ist mehr denn je zu einem entscheidenden Faktor geworden ist, um sich in der Zukunft wirtschaftlich erfolgreich behaupten zu können“, betont WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer. „Eine gute Sichtbarkeit als attraktiver Arbeitgeber erhöhen nicht nur die Anziehungskraft auf neue Talente, sondern fördern auch die Zufriedenheit und Bindung der bestehenden Belegschaft.“

Die OÖ Job Week ist branchen- und bezirksübergreifend und die Wirtschaftskammer Oberösterreich arbeitet deshalb mit wichtigen Kooperationspartnern zusammen, beispielsweise mit der Bildungsdirektion OÖ und dem Arbeitsmarktservice (AMS), welches Arbeitsuchende aktiv auf die OÖ Job Week aufmerksam macht. „In Zeiten des Wettbewerbs um Arbeitskräfte müssen Betriebe schneller entscheiden, aktiver und attraktiver werden. Daher ist es wichtig neue Präsentationsformate, wie die OÖ Job Week, zu unterstützen“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt. „Die OÖ Job Week ermöglicht das Erleben von Berufen und Ausbildungswegen dort, wo es am interessantesten ist, nämlich direkt am Arbeitsplatz und trotzdem in Wohnort- bzw. Schulnähe. In diesem Sinn kann es ein Game-Changer im Entscheidungsprozess vieler Jugendlicher sein“, bekräftigt Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Sämtliche Veranstaltungen und die teilnehmenden Betriebe findet man auf jobweek.at. Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos, aber aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung ersucht.