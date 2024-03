OÖ-Job Week 2024 in der Region Eferding & Grieskirchen

Die Betriebe luden unter anderem zu Betriebsführungen, Schnuppertagen, Speed Datings oder zu einem Frühstück ein. So wurden in einer ungezwungenen Atmosphäre nicht nur Informationen ausgetauscht, sondern auch direkte Einblicke in die Unternehmenskultur und -arbeit ermöglicht.

„Die OÖ-Job Week war eine sehr gute Gelegenheit, um talentierte Arbeitskräfte zu finden und die Karrieremöglichkeiten in den Betrieben einem breiten Publikum zu präsentieren. Das Ziel ist, eine Brücke zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen, und ich freue mich über die vielen positiven Rückmeldungen sowohl von Arbeitgebern als auch von Arbeitsuchenden und vor allem auch Schülern und Lehrkräfte", erklärt WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger. „Unsere Unternehmen haben sich bei der OÖ-Job Week als attraktive Arbeitgeber präsentiert, und wir sind stolz darauf, eine so vielfältige Wirtschaftskraft in unserer Region zu haben“, ergänzt WKO Eferding Obmann Tobias Luger.

In unserer Region wurde zusätzlich das Format „Schnuppern Inklusiv“ angeboten. Unterstützt durch das Betriebsservice OÖ wurden wieder viele zusätzliche individuelle Veranstaltungen für Arbeitssuchende mit Behinderung sowie Jugendliche mit Unterstützungsbedarf organisiert. Die OÖ-Job Week bot somit für jeden - unabhängig von den individuellen Herausforderungen - die Möglichkeit, seinen Platz im Arbeitsmarkt zu finden. "Wir freuen uns, dass so viele Besucher die Möglichkeit hatten, Betriebe in der Region zu entdecken und neue Berufe bzw. Branchen kennenzulernen. Ebenso freut uns das Engagement von Unternehmen, Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen eine inklusive Arbeitsmöglichkeit zu bieten!", freut sich WKO-Leiter Hans Moser.

Im Rahmen der OÖ-Job Week konnten die Teilnehmer mit dem Firmeninhaber und deren Mitarbeitern persönlich ins Gespräch kommen, Fragen stellen und einen ersten Einblick in das Unternehmen erhalten. Es konnten vielfältige Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewonnen und wertvolle Informationen für die berufliche Orientierung gesammelt werden.

